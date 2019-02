A mesterséges intelligencia adja el a tésztát a boltban

A kereskedők szerint a következő néhány év legfontosabb területét a mesterséges intelligencia (MI) jelenti majd, melyről az EuroCIS kereskedelmi technológiai szakvásár sok standja és előadása is tanúskodott. Az évente tartott vásár fontos mutatója annak, hogy hol tartanak jelenleg a fejlesztések a kereskedelmi iparágban, és milyen fontosabb cégek versenyeznek egymással a piacon.

A mesterséges intelligencia-alapú megoldásokat kínáló szolgáltatók a standok mellett fórumokon is bemutatták vívmányaikat, amelyekből látható volt, hogy a vásárlókat már most is aktívan elemzik a leginnovatívabb kereskedők – derül ki a hwsw.hu tudósításából.



A divatiparban például csak az elmúlt két évben hétszeresére nőtt a kereslet az AI iránt, így négyből egy áruház már ezt a megoldást is beveti.

A divat jó példa, mivel a termékek életciklusa nagyon lerövidült, egyre gyorsabban kell cserélni a ruhákat az üzletekben, miközben az egyes termékekre megnövekvő keresletet is előre meg kell tudni jósolni. Ezen a módon próbálja maximalizálni a bevételét az ismertebb márkák közül például a Versace, a Decathlon, a H&M, a Guess, a The North Face és sok más nagyobb lánc.

A mesterséges intelligencia a tervezés során segít a trendek meghatározásában, a választék kialakításában, de a disztribúciós hálózatot is segíti a technológia az árumozgatás vagy az árufeltöltés levezénylésében. A mesterséges intelligencia természetesen az értékesítésben nem marad el, legyen szó akár a hűségprogramok követéséről vagy a vásárlói analitikáról.

Az MI akár az árleszállítás mechanizmusát is könnyítheti azzal, hogy egy sor adatot elemez az algoritmus – korábbi értékesítési adatokat, konkurencia stratégiáját, időjárást, de akár a Bundesliga állását – majd beállítja az ideális árat, az árleszállítás időzítését. Nemcsak egy csinos felsőt segít persze eladni a mesterséges intelligencia, hanem akár tésztát is.

A Vapiano algoritmusa elemzi a vásárlói szokásokat és a vásárlók hozzáférhető adatait, majd ennek alapján személyre szóló ajánlatokat mutat az alkalmazásokban vagy a megrendelőpontokon. Így jóval könnyebb különleges ételeket eladni, hiszen jól szűrhetők a vásárlók. Egyébként csak a legnépszerűbb fogások hirdetésére volna lehetőség. A vásárlói attitűd pontos feltérképezése hatékonyabbá és olcsóbbá teheti a marketinget is.

A vásárlás minden lépése elemezhető, kezdve a fizetési szokásoktól a kosárméreten át a tranzakciók számáig, ez alapján pedig a vásárlók értékességét is elemezni lehet, ami a szakelőadók szerint a lemorzsolódást csökkentheti és az ügyfél lojalitását növelheti. Összességében meg kell érteni a vásárlók szükségleteit, ami alapján szegmentálást lehet végezni, és minél gyorsabban ki kell szolgálni az igényeket.