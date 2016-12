Milliárdok a kisvállalatok támogatására

A kihelyezett mintegy 13 milliárd forint értékű, európai uniós tőkeforrás kihelyezése mellett további 4,5 milliárd forint magántőke befektetését ösztönözte a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA). A kis- és középvállalkozások növekedési céljait támogató tőkét jellemzően privát szereplők, üzleti angyalok, valamint az adott cégek alapítói biztosították.

Az SZTA portfóliócégei az Alap tőkebefektetéseivel egy időben összesen 4,5 milliárd forint értékű privát tőkét vont be. Ez a szervezet témában kiadott közleménye szerint azt jelenti, hogy a privát szférával közösen az SZTA jóval a 14 milliárd forintot meghaladóan támogatta a magyar kkv-k hosszú távú növekedési pályára állítását. Elmondható, hogy az Alap hozzájárulása nélkül a privát tőke csak lassabb ütemű építkezést tesz lehetővé.

A magántőke is keresi a befektetési lehetőségeket Forrás: PhotoAlto/Odilon Dimier / Altopress/Odilon Dimier

„Sikerként könyveljük el, hogy az SZTA mozgósítani tudott több olyan privát befektetőt is, akik nyitottak az ígéretes kkv-kba való befektetésre, de egyedül nem tudtak elegendő forrást biztosítani a projekt támogatására. A közös befektetés valamennyi ügylet esetében javította az üzleti terv hatékony megvalósítását, valamint elősegítette a vállalkozások gyorsabb előrehaladását" – hangsúlyozta Csuhaj V. Imre, a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. elnök–vezérigazgatója.

A befektetések 75 százalékánál az SZTA tőkeforrása mellé plusz forrás is társult, jellemzően a nagyobb tőkeösszeget igénylő, nagyobb növekedési potenciállal rendelkező, ebből kifolyólag nagyobb kockázatú projektek esetében. A társbefektetők a tőkebevonáson túl jellemzően iparági kapcsolatrendszerükkel, valamint operatív tevékenységükkel is segítik a társaságok napi működését. Ez az üzleti célok támogatása mellett az SZTA kockázatát is csökkenti.

A sikeres társbefektetői együttműködésekre valamennyi iparágban említ jó példát a közlemény, többek között megemlíthető a prémium autómárkáknak belsőtér-komponenseket beszállító Schäfer-Oesterle Kft., a divattervezéssel foglalkozó Gold Lumen Kft., a BoneAlbumin technológiát hasznosító OrthoSera Dental Kft. vagy a 2016 végén sikeres exitet megvalósító raklapgyártó cég, a Baracsi-Paletta 97. Kft.