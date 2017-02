A vállalkozásoknak 180 milliárdot hozott ez a kártya

A Széchenyi Kártya Program fennállásának legeredményesebb évét zárta 2016-ban, amikor az elmúlt 15 év legmagasabb hitelkihelyezése valósult meg mintegy 180 milliárd forint értékben - mondta Krisán László, a programot koordináló Kavosz Zrt. vezérigazgatója.

A program keretében tavaly év végéig összesen 325 ezer igénylést fogadtak be, és közel 250 ezer hitelügylet jött létre több mint 1700 milliárd forint értékben. Ebből 2016-ban több mint 21 ezer hiteligénylés mellett közel 180 milliárd forint összegű támogatott hitelhez jutottak a kkv-szektor vállalkozásai.

A program hiteleit 75 százalékban vidéki vállalkozók veszik igénybe, az elérhető hiteltípusok közül továbbra is a folyószámlahitel a legkeresettebb.

Egyszerűsítik a feltételeket

Számítások szerint a múlt évben kihelyezett mintegy 180 milliárd forint a költségvetésnek több mint 40 milliárd forint adó- és járulékbevételt hoz - jegyezte meg Krisán László.

Szólt arról, hogy a vállalkozások javaslatai alapján az idén tovább finomítják és egyszerűsítik a program feltételrendszerét, keresik a maximálisan igénybe vehető hitelkeretek emelésének lehetőségét, emellett indokoltnak látják a fiatal vállalkozók finanszírozását elősegítő konstrukció kidolgozását, valamint a mikro-és kisvállalati kör nemzetközi versenyképességet javító program létrehozását, amivel többek között a beszállítóként tevékenykedő kiscégek megsegítésére is lehetőség nyílna.

Mielőbb fel kell használni az uniós forrásokat

Kitért arra is, hogy a kkv-k finanszírozásában jelentős szerepet kapnak az uniós források, de gondolni kell arra is, hogy Nagy-Britannia kilépésével az Európai Unió költségvetése átalakul, és a kieső mintegy 10 százalék befizetés a fejlesztési források csökkentéséhez vezethet. Ezért is fontos, hogy az ország a számára rendelkezésre álló uniós forrásokat minél előbb felhasználja - mondta Krisán László, aki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) uniós forrásokért felelős alelnöke is egyben.

Úgy vélte, a vállalkozások a vissza nem térítendő pályázati támogatások lehetőségével fognak leginkább élni, emellett komoly kereslet várható a vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatásokat egyszerre tartalmazó kombinált pályázatokra, amelyek az előző fejlesztési ciklusban rendkívül népszerűek voltak.

Megjegyezte, hogy a Széchenyi Kártya Program a kkv-kat az uniós források felhasználásában is segíti, a 2014-2020-as fejlesztési időszakban is rendelkezésükre állnak a pályázathoz szükséges önerőt kiegészítő, illetve az elnyert támogatásokat megelőlegező hitelek, amelyek jelenleg 0 százalékos nettó éves kamaton érhetők el.