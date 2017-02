34 milliárd eurót öntenek a piacra

Már csak két hónap van hátra: várhatóan március végéig meghirdetik a 2014 és 2020 közötti időszak minden fennmaradó uniós pályázatát. Ráadásul idén azok a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások is jól járnak, amelyek már a kifizetések előtt felhasználnák az uniós mezőgazdasági támogatásokat – hívták fel a figyelmet az OTP Agrár szakértői.

Idén is számos forrásszerzési lehetőség áll a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások rendelkezésére. A Miniszterelnökség tervei szerint március 31-ig minden, az Európai Unió 2014-2020-as támogatási ciklusához kapcsolódó pályázati felhívást közzétesznek, vagyis a teljes rendelkezésre álló 34 milliárd eurónyi támogatási csomagot meghirdetik. Ennek megfelelően

hatalmas pályázati dömping várható a következő két hónapban. Az érdeklődés hatalmas, amit az is mutat, hogy az utóbbi három hónapban már több mint 2000 vállalkozás lépett be az OTP Bank Pályázzunk Együtt Programjába, amely a hazai kkv-kat segíti uniós forrásokhoz jutni.

Változó előfinanszírozás

Fontos változások léptek életbe ugyanakkor a mezőgazdasági támogatások előfinanszírozásával kapcsolatban, amelyeknek különösen azok a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások örülhetnek, amelyek nem szeretnének várni a kifizetésekre. Ezek a cégek már jóval korábban felhasználnák a támogatási összegeket beruházásaikhoz, esetleg a hitelhez szükséges saját erő biztosítására.

Március végéig minden pályázatot kiírnak Forrás: MTI/H. Szabó Sándor

Finanszírozási oldalról minden lehetőség adott a magyar agrárvállalkozások további fejlődéséhez. Érdemes kiemelt figyelemmel követni a pályázati kiírásokat, hiszen márciust követően várhatóan jóval nehezebb lesz pályázati pénzekhez jutni – a vállalkozások segítségre lehet a bank nemrég elindított szolgáltató oldala is. Az egységes területalapú (SAPS) és a zöldítés támogatás előfinanszírozása például jó megoldás az éven belüli likviditási problémákra, tanácsolják az OTP Agrár szakértői.

Zöldkártya és AKG

Nem csak az idei, hanem a következő év támogatásának összegét is egyszerre igényelheti például az, aki az OTP Zöldkártya szabad felhasználású hitelét veszi igénybe, amelynek segítségével hektáronként akár 122 ezer forinthoz is hozzájuthatnak a vállalkozások. Erre abban az esetben van mód, ha a SAPS támogatást és a zöldítés komponens támogatást egyszerre előfinanszíroztatja a gazdálkodó. Jó tudni, hogy a fiatal gazda támogatás megelőlegezésére is hektáronkénti 36 400 forintos összeghatárig van lehetőség. Fontos részlet, hogy az előfinanszírozási források igénybevételéhez nincs szükség például terhelhető ingatlanra, hiszen maguk az uniós támogatások szolgálnak a hitelek fedezetéül.

Az előbb említett támogatási formák mellett az Agrár-környezetgazdálkodási támogatások (AKG), a Természeti Hátránnyal Érintett Területek (THÉT) és a Natura 2000 kompenzációs kifizetéseinek megelőlegeztetésére is mód van, a támogatási összeg akár 70 százalékáig. Szintén az idei év újdonsága, hogy a területalapú támogatásokon túl egyéb mezőgazdasági támogatások faktorálása is lehetővé vált. Az állattenyésztési ágazatban alkalmazandó, termeléshez kötött közvetlen támogatások, a rizstermesztés-, az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti programok és az állatjóléti hozzájárulások esetében is a tényleges kifizetések előtt juthatnak forráshoz a gazdák.