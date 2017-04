Már részletekben is fizethető az szja

Csak akkor kérhető a pótlékmentes részletfizetés, ha az szja és az egészségügyi hozzájárulás összege nem több mint 200 ezer forint. Az első részletet május 22-ig kell befizetni.

A részletfizetést legfeljebb hat hónapra lehet kérni a NAV-nál online vagy nyilatkozat formájában. A kedvezményt azok vehetik igénybe, akiknek személyi jövedelemadójuk és egészségügyi hozzájárulásuk összege nem haladja meg a 200 ezer forintot – hívta fel az adózók figyelmét közleményében az adóhivatal.

Az első részlet befizetési határideje május 22., azt követően minden hónap huszadikáig kell rendezni a befizetést a kérelmezett hónapok számától függően. A NAV arra is felhívja a figyelmet, aki elmulasztja a részletfizetést, elveszíti a kedvezményt is, ráadásul még késedelmi pótlékot is fizethet.

A fizetési kedvezmény engedélyezéséről nem értesítik az igénylőket, csak azok kapnak választ a hivataltól, akik nem felteltek meg a feltételeknek.

A NAV azt is hozzátette, bakkártyával és csekken egyaránt rendezni lehet a tételeket, még az ügyfélapun keresztül is.