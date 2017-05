Sokan nem kérnek adójóváírást a nyugdíjbiztosítás után

Becslések szerint a jogosultak harmada nem kér adójóváírást az államilag támogatott nyugdíjbiztosítás után, az igénylés leggyakrabban az első befizetési év után marad el - közölte az Union Biztosító.

A biztosító becslése szerint a probléma 65-70 ezer ügyfelet érinthet. Fölhívták a figyelmet, hogy az igénylést az szja-bevalláson kell feltüntetni, de a leadás határidejét (május 22.) követően

elévülési időn belül, önellenőrzés keretében is be lehet nyújtani: az ehhez szükséges igazolást a biztosító február közepéig mindenkinek elküldte, de az ügyfélszolgálatok utólag is kiállítják.

Hangsúlyozták továbbá, hogy ezer forintnál kisebb adótartozás miatt idén már nem tartja vissza az adójóváírásokat az adóhatóság, ennél nagyobb hátralék rendezését pedig nem kell külön jelezni: a befizetést követően e nélkül is folyósítja a NAV.

Felidézték, hogy az államilag támogatott nyugdíjbiztosításnál a tárgyévi befizetések 20 százaléka után évi 130 ezer forintig jár adójóváírás.