Itt van a készpénzmentes mozgóbank

Mozgóbankot hozott létre a K&H, amely az ország bármely részén bevethető. A konténerből kialakított, két munkaállomásos egység teljesen készpénzmentesen működik. A projekt célja, hogy igény esetén könnyen telepíthessék olyan helyre is, ahol ilyen szolgáltatás nincs vagy csak nehezen elérhető. Emellett pedig szeretnék minél több emberrel megismertetni a készpénzmentes bankolás működését, előnyeit.

Új megoldás a készpénzmentes bankolás felé: május 24-ig lehetett kipróbálni a K&H mozgóbankot, amely kiegészíti a bank 7 készpénzmentes fiókját. A konténerből kialakított mozgóbankban többek között a

hitelügyintézésben, számlavezetésben, bankkártya-igénylésben tudnak segíteni az ügyfeleknek. Előnye, hogy könnyen szállítható, így ott lehet bevetni, ahol éppen a legnagyobb szükség van rá.

„Úgy látjuk, hogy az elektronikus csatornák mellett továbbra is fontos szerepe van a fiókhálózatnak. A K&H-nál fontos szerephez jutnak a készpénzmentes fiókok, amelyek gyors és zavartalan működéséhez a befizetésre is alkalmas ATM-ek teremtik meg a lehetőséget. A bank 459 automatájának majdnem harmada, 140 ATM készpénzbefizetésre is alkalmas és a számuk a jövőben növekedni fog. A célunk az, hogy minél többekkel megismertessük a készpénzmentes bankolást" – mondta Rajna Gábor, a K&H Bank lakossági értékesítési igazgatója.

Rajna Gábor hozzátette: „Igyekszünk megkönnyíteni az ügyfeleink életét és innovatív megoldásokkal kényelmesebbé tenni a pénzügyek intézését. A most kialakított mozgóbankkal bárhol könnyedén tudunk ügyfeleink rendelkezésére állni, ahol erre igény van. A K&H mozgóbank és a többi készpénzmentes bankfiók is ideális megoldást jelent azoknak, akiknek a tanácsadók segítségére van szükségük, miközben a készpénzes műveleteket el tudják végezni a befizető ATM-ek segítségével vagy akár online is".