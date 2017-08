A K&H Bank jóléti-index kutatása szerint a 19 és 26 év közötti fiatalok 83 százalékának van bankkártyája, 74 százalékuknak saját folyószámlája is. A többi banki szolgáltatást elenyésző mértékben veszik igénybe: hitelük, banki megtakarításuk, életbiztosításuk és befektetésük keveseknek van.

A fiatalok 31 százaléka nem tesz félre soha semmit. Ez az arány 2014-ben még 38 százalék volt, vagyis a trend javul a kutatás szerint. A megtakarítók legnagyobb része lakásra gyűjt, majdnem ugyanennyien cél nélkül, vésztartalékot képeznek. Nyugdíjcélra a felmérés szerint a megtakarítók öt százaléka gondol.

A pénzügyi ismeretek elsajátítását nem lehet elég korán kezdeni, hiszen már a pénzét gyűjtögető kisgyerek is pénzügyi világunk aktív részese. A fogalmak alapvető megértésénél kezdődik a tudatosság kiépítése, hogy a gyerekek értelmezni tudják a különféle pénzügyi helyzeteket, majd képesek legyenek dönteni - mondta Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.

A bank hét éve rendezi meg minden évben a K&H Vigyázz, Kész, Pénz! vetélkedőt. A visszajelzésekből az derül ki, hogy a versenyzők sokkal tudatosabban beosztják a pénzüket - tette hozzá.

A K&H szerint nő az igény a fiatalok körében a számlanyitásra, hiszen sokuknak a zsebpénz, az ösztöndíj, a diákmunkából származó jövedelme is ide érkezik. Ezért nem véletlen, hogy jóléti-index felmérése szerint a banki termékek közül egyértelműen a bankkártya (83 százalék) és a folyószámla (74 százalék) vezet a fiatalok körében. Ami nem annyira meglepő, hiszen ezek elérése a legegyszerűbb.

Lakáshitele jellemzően csak a 26 éven felülieknek van, a fiatalabbak nem vesznek fel kölcsönt és nem fektetnek be. Érthető is, hiszen a 26 év alattiak átlagosan 71 ezer forintot keresnek és ez az összeg jelentősen csak 26 éves kor felett ugrik meg: ekkor 99 ezer forint a jövedelmük. A diákok átlagkeresete ennél jóval alacsonyabb, 28 ezer forintról számoltak be.