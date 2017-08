A Magyar Lízingszövetség jelentése szerint jelentős bővülésen esett át a magyar lízingpiac az év első felében. Éves viszonylatban 16 százalékos a növekedés a mezőgazdasági gépek finanszírozásában, az építőiparban használt gépekre pedig 33 százalékkal költöttek többet. Ezen a két területen volt a legnagyobb a bővülés a piacon.

Az építőipar idei, első öt hónapban produkált 27 százalékos növekedése adta a lízingpiacnak is az egyik legnagyobb löketet. Az itt használt munkagépekre 8 milliárdnál is nagyobb összeget helyeztek ki az elmúlt év azonos időszakához képest. Hasított az agrárgépek szektora is.

Sokat költenek a gépekre

Az építőipari gépek beszerzésére a lízingcégek 8 milliárd forintnál is többet helyeztek ki az idei év első félévében, ez az utóbbi években a legmagasabb összeg. 2013 óta az első féléves adatok a 3,4-7,7 milliárd forint közötti tartományban mozogtak. A szövetség főtitkára szerint, ha az építőipar növekedése a következő 1-2 évben is ilyen tartós marad, akkor az a finanszírozásra kihelyezett összeg további emelkedését is magával hozhatja.

Beindult az agrárium, sok az új traktor

A másik jelentős növekedés az agrárgépek vásárlásához köthető. A finanszírozott érték több mint felét traktorokra költötték. A cégek

35 milliárdnál is többet helyeztek ki az év első felében az ebben a szektorban használt gépek beszerzésére, ez 16 százalékos növekedés éves szinten, és egyben nyolcéves csúcsot is jelent.

Az összesítés szerint a növekedés mértéke éves összevetésben 19 százalék, a kihelyezett finanszírozási állomány pedig 279 milliárd forintra nőtt.