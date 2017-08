Az intézményi befektetőknek rövid futamidőre már alacsony, sőt, negatív hozammal is megéri magyar állampapírokat, köztük 3 hónapos diszkont kincstárjegyet venni - mondta Barcza György, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója. A héten történelmileg a legalacsonyabb szinten, 0 százalékos átlaghozammal sikerült a 3 hónapos diszkont kincstárjegyet (DKJ) eladni.

Az ÁKK vezérigazgatója szerint azért alacsonyak a hozamok, mert a heti aukciókon kis mennyiségeket értékesítenek, most hetente 15 milliárd forint összegben adnak el diszkont kincstárjegyeket, ez a korábbi eladott mennyiség harmada, az év elején értékesített összegek mintegy fele.

Azért csökkentették az értékesített összegeket, mert az államnak nincs szüksége ennél nagyobb, rövid futamidejű állampapírok eladására, a lakosság által megvásárolt állampapírokból is tudja finanszírozni magát.

A lakossági állampapírok népszerűsége annak köszönhető, hogy akár három százalék feletti hozamot is fizet rá a Kincstár. A legutóbbi három hónapos kincstárjegy aukción 26 milliárd forintra adtak be ajánlatot a befektetők - bankok, biztosítók, befektetési alapok -, az ÁKK 15 milliárd forintot értékesített, az átlaghozam 0 százalék lett.

A magyar jegybank az elmúlt időszakban folyamatosan bővítette a likviditást, az egynapos MNB-betét már most is mínusz 0,05 százalékos negatív kamatozású, és a nemzetközi piacon, például az eurózónában is negatív kamatot "hoznak" a betétek. Így egy három hónapos diszkont kincstárjegy, mivel ez hosszabb időre szól, mint az egynapos MNB-betét, még mindig vonzó lehet az intézményi befektetőknek - mondta Barcza.