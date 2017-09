A 90 napon túli késedelmes hitelek aránya a teljes portfólión belül 10 százalék alá, egészen pontosan 9,2 százalékra csökkent - derül ki a BankRáció.hu legfrissebb, hivatalos statisztikát idéző elemzéséből. A lakossági hitelfelvételi kedv fokozódik, hiszen a második negyedévben a lakossági hitelek folyósítása meghaladta a tőketörlesztéseket.

A lakossági hitelpiac élénkülését alátámasztják a BankRáció.hu adatai, az idén ugyanis 46 százalékkal emelkedett a lakossági hitelek - elsősorban a lakáshitelek és személyi kölcsönök - iránti érdeklődés, a hitelkalkulációk száma pedig 54 százalékkal nőtt. Utóbbi a hitelfelvételi kedv élénkülése mellett arra utal, hogy egyre tudatosabbak a háztartások.

Gergely Péter, a BankRáció.hu hitelszakértője szerint a 90 napon túli késedelmes hitelek aránya fontos mutató, leegyszerűsítve azt mutatja meg, mennyire jó adósok a háztartások. A második negyedévben elért 9,2 százalékos eredmény nem csak az első negyedéves 10,6 százalékhoz képest jelent komolyabb csökkenést. Egy éve 17, öt évvel ezelőtt 16 százalékos volt ez a mutató.

A javulás ellenére azért még mindig jelentős tétel a bankrendszerben a 90 napon túli hitelek összege, ugyanis megközelíti az 500 milliárd forintot.

A BankRáció.hu elemzése szerint a késedelmes hitelek arányának csökkenése több dolognak köszönhető. Egyfelől a háztartások pénzügyi helyzetét kedvezőbbé tette a nettó reálbérek emelkedése. Emellett a kamatok is jelentősen csökkentek, ezek eredőjeként sok, korábban késedelembe eső adós be tudta hozni a hátrányát. Gergely Péter arra is rámutatott, hogy a bankok portfóliótisztítása is hozzájárult az arány mérséklődéséhez.

A késedelmes hitelek arányának csökkenése a bankok oldaláról is fontos tényező, ugyanis emiatt mérséklődik az adminisztrációs teher, valamint a hitelezési hajlandóság is javul. Az adósoknak érdemes átgondolniuk hitelük újratárgyalását, most ugyanis a rendkívül alacsony kamatok mellett jelentősen csökkenhet a havi törlesztőrészlet.