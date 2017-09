Sok cég még mindig ritkán igényli vissza más tagállamban keletkezett költségei után az áfát, pedig erre viszonylag egyszerű módszerek vannak. Az adóhatósághoz kell csak egy kérelmet benyújtani - mutat rá a nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST.

Az alkalmazottak egy-egy külföldi utazás, vagy kiküldetés során költenek: az üzemanyg, szállásdíj, éttermi számla, konferencia díjak az adott állam áfakulcsát tartalmazzák, hiszen az EU ÁFA-direktíva alapján a vendéglátás teljesítési helye az, ahol azt a szolgáltatást ténylegesen nyújtják, szállás esetén ahol az ingatlan van, gépkocsi rövid távú bérlése esetén pedig ahol azt ténylegesen a bérlő birtokába adják.

A hazai cégek gyakran a számla bruttó összegét könyvelik el költségként és nem foglalkoznak annak ÁFA-tartalmával. Egyrészt nem ismerik azt a lehetőséget, hogy ez bizonyos feltételekkel visszaigényelhető, másrészt túl bonyolultnak és drágának vélik a visszaigénylési folyamatot – mondta el Földes Balázs, a Crowe FST szenior menedzsere.

Ezzel szemben a feladat mindössze annyi, hogy kérni kell az áfát.

A cég díjmentesen, a magyar adóhatósághoz, elektronikusan benyújtott kérelmében igényelheti vissza ezt az áfát, a többit a NAV és a külföldi adóhatóság elintézi, vagyis a NAV megkeresi a külföldi adóhatóságot, továbbítja az igénylést, a külföldi adóhatóság azt megvizsgálja, esetleg új információt kér, és végül a visszajáró pénzt kiutalja a magyar cégnek.

A 2016. évi számlák esetén legkésőbb 2017. szeptember 30-ig lehet ezt a kérelmet benyújtani, a nyomtatványt pedig országonként kell kitölteni, az adott országból származó számlák alapján. Fontos, hogy a vállalkozások tisztában legyenek azzal, hogy a szeptember 30-i határidő jogvesztő határidő, vagyis ezt követően már nincs lehetőség visszaigénylésre - figyelmeztetett a szakember.

A visszatérítés az Európai Unió országaiból és néhány más európai országból lehetséges, éves kérelem esetén a minimum összeg 50 euró, vagy annak megfelelő összeg.

A tagállamok többségénél meghatalmazott is eljárhat, tehát a belföldi cég megbízhat egy tanácsadó céget, hogy eljárjon helyette. Ez esetben a meghatalmazott nyújtja be a kérelmet a szükséges nyilatkozatokkal, mellékletekkel, válaszol a kinti adóhatóság esetleges további kérdéseire. Előfordulhat, hogy bizonyos összeg felett a számlákat csatolni kell a beadványhoz, illetve a visszaigénylésnél is az adott ország szabályai érvényesítendők.