Az online vásárlás és banki ügyintézés mellett a megtakarítások során is egyre inkább teret nyerhetnek a webes felületek és telefonos alkalmazások. A hazai befektetők jelzései alapján egyelőre inkább az asztali eszközöket használják ilyen célból, a fejlesztések azonban ezen a területen is az okostelefonok irányába mutatnak.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy nemcsak a mobilbankot használók száma növekszik ugrásszerűen, de a megtakarítók is egyre nyitottabbak az okos megoldásokra. A prémium befektetőink többsége már most is használ valamilyen online felületet vagy alkalmazást, amin figyelemmel követheti megtakarításainak alakulását – tájékoztatott Zobor Zsuzsanna, a K&H Alapkezelő vezérigazgatója.

Hetente egy alkalommal, leginkább asztali számítógépen vagy laptopon figyelik befektetéseiket a megtakarítók, de megjelent a táblagépek ilyen célú használata is. Az okostelefonok egyelőre a sor végén kullognak, azonban a fogyasztói szokások és a fejlesztések is egyértelműen ezen a területen mutatnak a legdinamikusabb növekedési potenciált – mondta Zobor.

A befektetők alapvetően a megtakarítások lejárata és a hozamfizetés érdekli leginkább őket. Emellett főként portfóliójuk időszakos eredményének bemutatására, illetve a várható trendek függvényében javasolt portfólió-összetételre és átalakítási javaslatra tartanak igényt

– mondta Krizsai János, a K&H lakossági prémium szegmens marketing vezetője.

Az aktuális igényeken túlmenően az a cél, hogy minden, befektetéshez kapcsolódó és értékpapír-tranzakció művelet online látható és megvalósítható legyen, beleértve a tranzakciók lekérdezését, az időszaki eredmények grafikus nyomon követhetőségét vagy akár az, ha egy befektető tanácsot kérne adott témában.