A pénztárgépek online bekötése után, most a számlázó programokon a sor. Az erre vonatkozó előrejelzés már tavaly elhangzott a Niveus Consulting Group ügyfél-szemináriumán, akkor még idén július 1-e volt annak tervezett bevezetési dátuma. Végül azonban úgy néz ki, az alapvető változás hatályba lépése jövőre tolódik. A 2018-as év egyik legfontosabb, és még jelenleg is sok kérdőjelet felvető ügyviteli újdonsága lesz, hogy a számlakibocsátók használta számlázó programoknak, online adatszolgáltatást kell végezniük a NAV felé. A tesztelésre már januárban elkezdődik, de júliustól kötelező lesz eleget tenni az új szabálynak.

A költségvetésben az áfa-bevételek jelentős túlsúlyba kerültek, ezért érthető, ha az állam mindent megtesz azért, hogy visszaszorítsa az adózással kapcsolatos manipulációkat. Ezt mutatja az is, hogy az adóhatósági ellenőrzések megállapításainak 75 százaléka áfa adónemben születik – mondta Kelemen László, az Ecovis Tax Solution vezetője, a jövő évi, jelentős adózási változásokat bemutató, a Niveus Consulting Group rendezte konferencián. A számlázó programok 2018-tól kötelező online adatszolgáltatása a fogalmi adó megfizetési fegyelemének lehet újabb eszköze a NAV kezében.

Automatikus, de 24 órás türelmi idővel

2018. július 1-től kötelező lesz a számlakibocsátók használta online számlázó programok online adatszolgáltatása az adóhatóságnak. Jelenleg még számos kérdőjel van az új rendelkezés körül, de az adószakértők vélekedése szerint, nem érdemes abban bízni, hogy kitolják a bevezetés határidejét.

Helyette inkább érdemes a számlázó programok fejlesztőivel egyeztetve tájékozódni a NAV honlapján arról, milyen műszaki specifikációk mentén valósítható meg az összeköttetés.

Fontos követelmény, hogy

a NAV-nak szánt adatátadás automatikus legyen, és az a preferált, ha a számla lezárását követően már indul is a hálózaton az előírt tartalmú adatcsomag a hatóság irányába.

Némi ráhagyás azért van, mert noha az elvárás az azonnali átadás, annak a számla kiállítását követő 24 órán belül kell megtörténnie. Lényeges azonban, hogy az átadással valamennyi számla, vagy a számlával egyenértékű okirat (azaz a stornó és a helyesbítő számlák) is érintettek. Vagyis azok adatait akkor is továbbítani kell az adóhatóságnak a számlázó rendszerből, ha egyébként a könyvelési rendszerbe nem kerülnek át.

Az Ecovis adószakértője felhívta a figyelmet arra, hogy bár a rendelkezés lehetőséget ad arra, hogy a kiállítástól számított 24 órán belül valósuljon meg az adatátadás – így akár a napi számlazárás megvárható azzal –, az átadás nem történhet manuálisan, azt automatizálni kell a számlázó szoftveren belül.

Kelemen László az Origo kérdésére elmondta: ennek az alapvető változásnak a hatósági oldal mellett, a számlakibocsátóknál is lehet előnye.

A vállalatok jelentős része jogkövető magatartásra törekszik. A bevezetés és a megszokás után, bevett gyakorlatként nem fog jelentős terhet jelenteni ez az új rendelkezés a jövőben. Később pedig, amikor a beérkező adatokat a NAV azonnal feldolgozza, hatóságként, adózóbarát hozzáállásában bízva, szankció nélkül, időben, illetve sokkal hamarabb hívhatja fel a számlakibocsátó figyelmét egy esetleges hiányosságra, amit az pótolni tud" – mondta az adózási ügyek szakértője.

A rendezvényen ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, érdemes komolyan venni az előírás teljesítését.

Számlánként ugyanis akár 200 000 forintos mulasztási bírság is kiszabható az adatátadás elmulasztása esetén.

Kommunikáció, kommunikáció, kommunikáció

Azt a szeminárium szervezői is jelezték, hogy a számlázó programok NAV-hoz bekötése körül még számos kérdőjel van. Sok részletkérdésre nincs még válasz, így arra lehet számítani, ha azokkal kapcsolatban a döntéshozók kialakítják álláspontjukat, az széles körű nyilvánosságot fog kapni.

A jelenleg ismert információk alapján a leglényegesebb az, hogy az adózó kommunikáljon az adóhatósággal, azaz jelentse be, ha adatszolgáltatási körülményeiben változás áll be. Amennyiben a NAV oldalán merül fel technikai jellegű probléma, úgy arról a hatóság tájékoztatja a nyilvánosságot. Ha az ügyfélnél lép fel műszaki gond – például az internetkapcsolattal –, úgy arról haladéktalanul köteles tájékoztatni a hatóságot, majd az üzemszerű működés helyreállása után, elvégezni az adatszolgáltatását.

Ezek a rendelkezések nem az online számlázásra, hanem a papírszámla kibocsátására alkalmas számlázó programok online bekötésére vonatkoznak. Vélhetően lesz szigorítás a csak papíralapon, vagyis számlatömbből számlázók ellenőrzésében is" – jelezte Kelemen.

A számlakibocsátók – elsősorban tesztelési céllal – már regisztrálhatnak a KOBAK-ra, vagyis a NAV Külső Online Bejelentő és Adatszolgáltatási Keretrendszerére.

A vállalatnál használt szoftver fejlesztői pedig megkezdhetik a felkészülést a programokban a szükséges módosítások elvégzésére.

Az új rendelkezésből a NAV mellett – közvetett módon – az államnak adót fizetők is profitálhatnak.

Az adózók jelentős részének fontos a jogkövető magatartás, ugyanakkor sokan vannak, akik keresik a kibúvót a forgalmi adó megfizetése alól. Ez a rendelkezés hosszabb távon kedvező hatással lehet a teherviselés kiegyensúlyozására is" – jelezte az Origo kérdésére Antretter Erzsébet, a Niveus Consulting Group adótanácsadási üzletágának szenior menedzsere.