Az Enterprise Hungary, a Magyar Fejlesztési Bank és a Hiventures szakmai együttműködésében rendezi meg a V4-es régióra fókuszáló V4 Innovation and Startup Tourt. A kezdeményezés célja egy olyan hagyományteremtő startup ökoszisztéma építő esemény elindítása a régióban, amely lehetővé teszi, hogy Budapest a régió és Európa legmeghatározóbb innovációs központjává váljon.

A V4 Startup and Innovation Tour a Visegrád Csoport magyar elnökség hivatalos program részeként valósulnak meg. A november végi budapesti fő eseményt megelőzi a másik három V4 ország fővárosában tartott, helyi innovációs közösséget összefogó tematikus startup versenysorozat állomásai, ahol az adott országban lévő startup közösséget építő szereplők - inkubátorok, akcelerátorok, kockázati tőkelapok, angyalbefektetők, állami döntéshozók - vitathatják meg a közép-kelet-európai innovációs ökoszisztéma legnagyobb lehetőségeit, kihívásait.

A megnyitó előadásokat, kerekasztalbeszélgetések követik a magyar és helyi szereplőkkel, végül az országok startupjai mutatkozhatnak be a szakmai zsűri előtt, ahol a legjobbak a V4 Startup and Innovation Tour kétnapos budapesti állomásán megrendezésre kerülő Get in the Ring! nemzetközi startup verseny régiós döntőjébe juthatnak.

A rendezvény ösztönző hatással lehet a regiós startup együttműködésekre, az új partnerek bevonásával a regiót közösen tudjuk képviselni a globális piacon, ezzel több lehetőséget biztosítva a V4-es startupoknak

- mondta Kovács Zsolt, az Enterprise Hungary ügyvezetője.

Szeretnénk, ha a V4 Startup and Innovation Tour elindításával, Budapest felkerülne a nemzetközi startup térképre és ezzel hozzájárulna a magyar gazdaság kitörési pontját jelentő digitális gazdaság és hazai startup ökoszisztéma fejlődéséhez - mondta Kisgergely Kornél, a Hiventures vezérigazgatója.