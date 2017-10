Összesen 80 milliárd forint hitelhez kapcsolódóan nyújthat kezességvállalást a magyar kkv-k számára a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Az erről szóló megállapodást az Európai Beruházási Alap (EBA) és a Magyar Fejlesztési Bank csoporthoz tartozó Garantiqa pénteken írta alá. A kontraktus a kis és középvállalkozások versenyképességét támogató COSME program keretében született.

A megállapodás az eddigi legnagyobb ilyen program lesz, hiszen 3500 magyar vállalkozás számára nyílik meg a forrásszerzési lehetőség. A hitelt felvevő cégek a viszontgaranciát folyószámla- és forgóeszközhiteleknél, beruházási hitelenélk, lízingügyleteknél és bankgaranciáknál vehetik igénybe - írja az mfor.hu.

A program október 16-án indul, és hároméves időszakra szól. A hitelintézetek ezidő alatt tudják a garanciaigényeiket benyújtani.

Az EBA a kockázatok felét átvállalja - modta Búza Éva, a Garantiqa vezérigazgatója. Mivel a COSME nem számít állami finanszírozásnak, a Garantiqa új piacokra léphet és új ügyfeleket tud megcélozni. Nagyobb összegű hitelekhez is kezességet tudnak nyújtani, akár közel egymilliárd forint. Segítséget nyújthat a cég a mezőgazdaság és az export számára is, amelyet a mostani szabályok nem engedik meg. Azok a vállalatok számára is tudnak majd hitelgaranciát nyújtani, amelyek kimerítették az állami támogatási keretüket.

A most bejelentett megállapodás része az úgynevezett Juncker-tervnek (Európai beruházási terv), amely az Európai Bizottság egyik kiemelt prioritása

- mondta az EBA vezérigazgatója, Pier Luigi Gilbert. Ennek középpontjában a beruházások munkahelyteremtési és növekedés-serkentési célú ösztönzése áll.

Az MFB ott is tud segíteni, ahol a kereskedelmi bankok kevésbé aktívak - mondta Bernáth Tamás az MFB elnök-vezérigazgatója. A program keretében kezdő vállalkozások is hitelhez juthatnak, ez komoly újdonság a korábbiakhoz képest. Reményei szerint a mostani megállapodás is hozzájárulhat a kkv-k hitelfelvételi és beruházási kedvének fokozásához.