Viszonylag rendszeres, hogy egy cég alkalmazottja belföldi kiküldetésre megy, sok esetben pedig ott is kell töltse az éjszakát. Az utazás - legyen szó akár vonatjegyről, akár üzemanyagról - és a szállás költsége ez esetben a vállalkozás érdekében felmerülő költség, a cég simán elszámolja.

Nem így van azonban akkor, ha a munkavállaló eszik is. Annak ellenére nem, hogy a vállalkozás érdekében nem hal éhen a hosszabb kiküldetésen. Az étkezés, italfogyasztás nem tartozik a költségként elszámolható körbe, ezt a szállásdíjtól külön kell kezelni.

Az étel-ital elfogyasztása ugyanis egyes meghatározott juttatásnak minősül - mutat rá a NAV állásfoglalásában.

Ez a puszta szőrszálhasogatás mellett azt is jelenti, hogy ezek után a kiadások után adózni kell. Vagyis ha a munkavállaló a kiküldetés során elfogyaszt egy vacsorát és egy reggelit a szálloda halljában mindösszesen 10 ezer forintért, ezért a munkaadónak be kell fizetnie a személyi jövedelemadót és az egészségügyi hozzájárulást. Mivel az szja-t és az ehót a juttatás értékékének 1,18-szorosára kell számolni, ezért a 10 ezer forintos étkezés után 4366 forint adót és járulékot is be kell fizetni a költségvetésbe.

Kivéve, ha a szálloda úgy állítja ki a számlát, hogy a szállásdíjban automatikusan benne van az étkezés

- ez reálisan a reggeli esetében képzelhető el. Ez esetben nem kell külön levonni a reggeli vélelmezett árát és fizetni utána az adót és az ehót, az egész összeg elszámolható szállásdíj gyanánt költségként.

Amellett, hogy ez jelentősen megdobja a munkavállaló kiküldetésének költségét, az még többe kerül, ha a munkaadó rosszul számol és erre a NAV hívja fel a figyelmet. Ez esetben ugyanis az elmaradt adó mellett bírságot is kell fizetni. S ha a NAV hibát talál egy helyen, vélhetően valamennyi kiküldetést át fogja nézni és akár komoly összegre is rúghat a befizetendő adó és bírság.