A hazai kis-és középvállalatok 46 százaléka semmilyen módon nem védekezik az árfolyamkockázatokkal szemben, 61 százalékuk a következő évben sem tervezi az ilyen jellegű pénzügyi szolgáltatások használatát - derül az egyik nemzetközi átutalási intézmény friss kutatásából. A szolgáltatásokat igénybe vevők mintegy harmada ugyanakkor azért döntött a biztosítás mellett, mert saját bőrén tapasztalta meg a pénzügyi veszteséget.

A kutatás célja a Magyarországon működő, export-, importtevékenységet végző kis- és középvállalatok árfolyamkockázatokkal kapcsolatos tapasztalatainak, az ehhez kapcsolódó kockázatok kivédési lehetőségeinek a feltérképezése volt, a felmérést Közép-Európa legnagyobb átutalási intézménye, az Akcenta Cz készítette, több mint 200 érintett megkérdezésével.

A megkeresett vállalatok között túlsúlyban voltak az élelmiszer és mezőgazdasági termelésben érdekelt cégek, építőipari és építőanyagok gyártásával, forgalmazásával, illetve vegyipari és kozmetikumokkal foglalkozó cégek, összességében azonban a működési területek szerteágazóak voltak.

A cégvezetők közel fele szerint csak bizonyos mértékig korlátozható az árfolyamkockázat, 12 százalék szerint viszont az ilyen jellegű kockázatok szinte teljesen megszüntethetőek.

Az árfolyamkockázatokból adódó veszteség ugyanakkor valós probléma, és akár komoly pénzügyi károkat is okozhat az adott vállalatnak – mondta Garbár István, az Akcenta Cz magyarországi üzleti vezetője. A különböző pénzügyi intézmények több olyan megoldást is kínálnak ügyfeleiknek, amelyekkel ezek a kockázatok mérsékelhetőek vagy akár meg is szüntethetőek.

A kutatásban részt vevő vállalatok körében a legnépszerűbb a szolgáltatás az elmúlt évben a határidős „forward" ügylet, ezt követi a deviza önálló adásvétele kedvező árfolyam esetén. Többen hazai devizában számláznak a veszteség elkerülése érdekében, vagy a költségeket és bevételeket azonos devizában vezetik.

Aki igénybe vett valamilyen formában biztosítást, az jellemzően banki szolgáltatás felé fordult.

Azon cégek, amelyek az elmúlt évben éltek az ilyen típusú szolgáltatással, jellemzően azért vettek igénybe árfolyamkockázat elleni biztosítást, mert korábban érte már őket pénzügyi veszteség az árfolyamkülönbségek miatt, vagy azért, mert így versenyképesebb ajánlatot tudnak nyújtani (nem kell az árfolyamkülönbségek miatt tartalékot képezni).

Az árfolyam változása minden tekintetben jelentős kérdés, hiszen a pénzügyi veszteségből kifolyólag jelentősen csökkenhet a vállalat versenyképessége, sőt veszélybe kerülhet annak további működése is - mondta Garbár István. Az árfolyam-biztosíték eszközei egyszerű megoldással szolgálnak, mellyel az árfolyamkockázatot lényegében meg lehet szüntetni. Azáltal, hogy a cég nem veszít pénzt az árfolyamkockázat miatt, lehetősége nyílik a hatékonyabb pénzügyi tervezéshez.