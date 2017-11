Marad a 200 százalékos bírság

Bár az eredeti tervek között az szerepelt, hogy megszűnik a 200 százalékos adóbírság az adózás rendjéről szóló törvény átírásával, ám a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete kiszúrta, hogy visszajön a szigorú szankció.

Az MKOE facebook-bejegyzésében teszi helyre a dolgokat. "A törvényhez tartozó miniszteri indoklásban - a jelenleg hatályos szöveggel azonosan - csupán rögzítik, hogy 200 százalék a maximális bírság, ha az adóhiány bevétel eltitkolással, bizonylatok, könyvek meghamisításával, megsemmisítésével függ össze."

Ez más, mint a nyári bejelentés.

Akkor több fórumon is arról számolt be a kormány, hogy a 200 százalékos bírság megszűnik, mert egyrészt túlzó, másrészt nem volt érezhetően elrettentő hatása. Ezek szerint mégis megtalálták az értelmét a dupla bírságról.

Fontos megjegyezni, hogy a 200 százalékos bírság eddig is és ezt követően is a szándékos és egyértelmű költségvetési csalás esetén szabható ki. Akkor is, ha bebizonyosodik a szándékos adóelkerülés a 200 százalék a kiszabható bírság maximuma. A bírság százalékos mértékét minden esetben az adóhiány alapján számítják ki. Vagyis ha az adóhiány egymillió forint, akkor a 200 százalék bírság kiszabása után hárommillió forintot kell visszafizetni.