Milliós ötletpályázatot hirdetett az OTP alapítványa

Az OTP Fáy András Alapítvány az OTP Bank és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával bruttó 38 millió forint összdíjazású pályázatot hirdet a legjobb digitális megoldások felkutatására. A pályázaton szinte bárki elindulhat, és elegendő a megálmodott projekt ötletével 2018. január 15-ig online jelentkezni.

Az OTP Fáy András Alapítvány eddigi munkájának eredményét számos hazai és nemzetközi elismerés, egyre bővülő partnerhálózat, illetve több mint 100 ezer pénzügyileg felkészült fiatal tanúsítja. Az Alapítvány a világon egyedülálló módon oktatja a az iskolásokat gazdálkodási ismeretekre. A tantermi, illetve a Budapesten és Nyíregyházán működő OK Oktatási Központokban zajló személyes oktatást most azonban szeretnék digitálisan megvalósítható programmal is kiegészíteni.

Elsősorban olyan anyagokat várnak, amelyek segítségével a 12-22 év közötti célcsoport szórakozva válhat felelősen gazdálkodó, pénzügyileg megfontolt felnőtté.

A játékosság, kreativitás, innovatív megközelítés kiemelten fontos. Így közösségi médiás programmal, applikációval, gamification-projekttel vagy akár VR-megoldással is lehet jelentkezni 2018. január 15-ig a www.fayotletpalyazat.hu honlapon keresztül.

Szeretnénk nyitni pénzügyi oktatásban a játékosság, az innováció és az Internet felé. Az OTP Fáy András Alapítvány munkáját eddig is az újszerű gondolkodás, a gyermekközpontúság határozta meg, és ezt szeretnénk most egy újabb szintre emelni. Tudjuk, hogy sok alkalmazás, játék, szoftver és program létezik már, azonban azt is tudjuk, hogy a legjobb még nem született meg. Reméljük, hogy azt pont az egyik olvasó ötlete alapján, vele karöltve fogjuk megvalósítani - mondta Csányi Péter, az OTP Bank Nyrt. Digitális Értékesítési és Fejlesztési Igazgatóság ügyvezető igazgatója, a zsűri elnöke.

A pályázaton minden 14. életévét betöltött természetes személy elindulhat, sőt az sem kitétel, hogy ő maga meg tudja valósítani az ötletét.

Tehát a lehetőség most tényleg bárki számára adott. A legjobb projektet az OTP Fáy András Alapítvány elismert szakemberekkel valósítja majd meg. Így akár középiskolás diákok, kollégiumi szobatársak vagy akár a számítástechnikában teljesen járatlan szülők is pályázhatnak.

A beküldött ötleteket a

Csányi Péterből,

Dobó Mátyásból (ügyvezető igazgató, Endless.Consulting),

Gróf Henrik Balázsból (oktatás szakmai igazgató, OTP Fáy András Alapítvány) és

Ságvári Bencéből (ifjúságkutató, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont)

álló négytagú szakmai zsűri bírálja el, és a legígéretesebb ötletet beküldő pályázóknak Mentor Programmal is segítenek a pályázati anyag tökéletesítésében.

Az Ötletpályázat összdíjazása bruttó 38 millió forint, amely a versenypályázatra beküldött, formailag elfogadott pályamunkák között a következő módon oszlik meg: a pályázat nyertesének fődíja bruttó 15 millió forint, továbbá az OTP Fáy András Alapítvány - a zsűri javaslata alapján - bruttó 23 millió forintot oszt szét a Mentor Programba bekerült, arra érdemes pályázók között.