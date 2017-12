A Rentasystem immár negyedik alkalommal tette közzé éves felmérését, melyben a hazai kkv-k és nagyvállalatok IT beruházásait és azok finanszírozási hátterét vizsgálta. A felmérés idén a termelőeszközökre és az autóflottákra is kiterjedt. Noha a cégvezetők 82 százaléka optimista vállalatuk kilátásait illetően, 60 százalékuk szerint nem nőnek majd az IT fejlesztéseik, csökken a szoftverek iránti kereslet, a finanszírozás pedig egyre inkább a bérlet felé mozdul el a vásárlás kárára.

Az idei, 121 hazai kkv és nagyvállalat körében végzett felmérés szerint a vállalatok ritkábban cserélik IT eszközeiket – a tavalyi adatokhoz képest nőtt azok aránya, akik 1-2 év helyett 2-4 vagy 4-8 évente frissítik eszközparkjukat. A vállalatok többsége továbbra is az ad hoc módon vásárol, bár arányuk 46 százalékról 39 százalékra csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az informatikai biztonságba különösen sokat fektetnek be, de nő a mobil eszközök iránti igény is. Csökken viszont a szoftverek iránti kereslet, 37,2 százalékról 24,8-ra csökkent ez az arány.

A jövő évre nézve a megkérdezettek 60 százaléka gondolja úgy, hogy IT beruházásaik stagnálni fognak, ami a legmagasabb arány az elmúlt négy évet figyelembe véve.

A felmérés idén kitért a gépekre és az autóflottára is, a megkérdezett nagyvállalatok 10,7 százaléka tervez autóflotta fejlesztést 2018-ban. Egyéb gépekkel kapcsolatos beruházással a vállalatok 24 százaléka kalkulál. A legtöbb nagyvállalat munkaállomást, szervert vagy hálózati partnert tervez a következő évre.

A felmérés évről-évre vizsgálja a beruházások finanszírozási hátterét is. Az elmúlt évek adatai alapján látható, hogy

a vállalatok árbevételük 1-2 százalékát költik informatikai eszközökre, és ez nem is nagyon változik majd.

A kutatásban mérték a gazdasági kilátásokat is. A megkérdezettek válaszai vagy semlegesek (29 százalék) vagy csak kicsit pozitívak (48 százalék) a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban. A megkérdezettek 50,4 százaléka-a kicsit pozitív a vállalat jövőképével kapcsolatban, további 31,4 százaléka pedig kifejezetten pozitívan szemléli a jövőt.