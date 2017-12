Hatmillió euró, csaknem kétmilliárd forint külföldi befektetéshez jut a Barion Payment Zrt. a cseh alapítású Home Credit Group lakossági pénzügyi szolgáltatótól. A jelenleg internetes bankkártya elfogadásból élő hazai startup a vásárlásokból begyűjtött adatvagyonnal jutna további bevételekhez.

A magyar pénzügyi startup eddig két lépcsőben mintegy 150 millió forint befektetésben részesült belföldi befektetőktől. A mostani befektető első körben kétmillió euró, 600 millió forint értékű tranzakció révén 20 százalékos részesedéshez jut az online- és mobilfizetési piacon tevékenykedő cégben.

A Barion szolgáltatását több mint 2600 webáruház használja - mondta Kiss Sándor, a cég társalapítója és vezérigazgatója. Az indulás óta eltelt két év alatt több mint 700 ezer ügyfél fizetett már a cég rendszerén keresztül, többmilliárd forint éves forgalmat lebonyolítva. A pénzt a befektetőtől arra kapta a cég, hogy bebizonyítsák, nemzetközi szinten megismételhetők a magyarországi eredmények.

A vállalkozás Kiss Sándor szerint a fizetési szolgáltatások piacán nem a tranzakciós díjakból kíván megélni, hanem a vásárlások során begyűjtött adatvagyon felhasználásából, ami egy "data business". Ezért cserébe a Barion - legalábbis Magyarországon - jelentős kedvezményeket ad a bankkártya elfogadás jutalékából a piac más szereplőihez képest, így csábítva magához további cégeket.

A cég a világ legnagyobb vásárlói adatbázisát szeretné felépíteni. A társaság által gyűjtött adatok ahhoz hasonlóak, amelyeket a bankok is tárolnak, illetve a cég weboldalán tájékoztatják az ügyfeleket arról, hogy az adatokat miképpen használják fel.

Az online bankkártya elfogadás során egyre több határon átnyúló vásárlás is létrejön, mely globális szinten is új megközelítést ad a bankkártya elfogadás jelenlegi jutalékrendszerében, így más piaci szereplők is átvehetik ezt a modellt.

Bíró Tamás társalapító és marketingigazgató elmondta, hogy az első kétmillió euró már a számlájukon van. A befektetés második feléhez később fognak hozzájutni, azt követően, hogy bizonyos feltételek teljesülnek, például a magyarországihoz hasonló növekedést érnek el Csehországban is - tette hozzá. Egyelőre még nem lehet tudni, hogy a teljes összeg átutalása után mekkora részesedése lesz a befektetőnek a cégben, az általuk elért eredmények fogják a végső tulajdoni hányadot meghatározni.