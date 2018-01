Egy kezdő cég, még milliós forgalommal is elboldogulhat havi 10 ezer forintos bankszámlaköltséggel, sőt még egy havi 80 milliós árbevételű kisebb vállalkozás is alig fizet ennél többet a legolcsóbb konstrukciók esetében.

Ahogy nő egy vállalkozás, úgy nőnek a bankszámla díjak is, és egyszer csak azon találja magát a cégvezető vagy a pénzügyes, hogy a fejét fogja, hogyan is csökkenthetné a díjakat.

Ezúttal kifejezetten olcsó konstrukciókat kerestünk, amelyekre bármikor át lehet váltani. Ennek egyetlen hátránya, hogy a cég partnereit ki kell értesíteni a számlaszám változásról, de vannak olyan bankok is, melyek még ebben is segítséget nyújtanak, például értesítik a vállalkozás legnagyobb partnereit, vagy dokumentumot adnak a cégvezetőnek a számlaszám változásról, melyet szétküldhet a partnereinek.

Ajánlatok startupoknak már havi párszáz forinttól

Kezdő vállalkozásoknak az egyik legolcsóbb választás az OTP Bank OTP Kisvállalkozói START számlacsomagja, mely 250 millió forintos összbanki kötelezettségig használható, első évben mindössze havi 396 forintért. Második évtől a csomagdíj 2931 forint havonta. A havi első két átutalás esetében csak a pénzügyi tranzakciós illetéket (átutalásra 0,3 százalék, maximum 6 ezer forint) kell megfizetni, utána bankon kívülre, elektronikusan küldve 0,16 százalék plusz 289 forint egy utalás díja az illetéken felül. Havonta kétszer ingyenes a készpénzfelvétel az OTP bankjegy-automatáiból a számlához kapcsolódó Mastercard Unembossed ingyenes bankkártyával.

Szintén nagyon kedvező a K&H Bank Start extra számlacsomag választása is, ennél a havi első 5 bankon kívüli internetes átutalásért is csak az illetéket kell megfizetni, a havi hatodik tranzakciótól a díj 0,23 százalék, minimum 320 forint az illetéken felül. Szintén csak az illeték (készpénzfelvételre 0,6 százalék) terheli a havi első készpénzfelvételt a K&H ATM hálózatban az ingyenes Vállalkozói Maestro érintőkártyával. A számlacsomag havi díja 445 forint.

A Raiffeisen Bank Vállalkozói Aktív Számla 1 nevű konstrukciója a harmadik legolcsóbb választás egy kezdő cégnek. 1,25 milliárd forint alatti éves árbevételhez, legalább havi 3 átutalással folyamatosan (de induló vállalkozásoknak 1 évig mindenképpen) ingyenes a havi számlavezetési díj és a Raiffeisen Maestro bankkártya is. Egy kijelölt bankszámlára átutalt pénzek után egy évig csak az átutalási illetéket kell megfizetni, a többi számlára 0,25 százalék, minimum 250 forint egy átutalás díja az illetéken felül. A havi első készpénzfelvétel itt is kedvezményes a céges bankkártyával, csak az illetéket kell megfizetni.

Kis cégeknek is elérhető kedvezményes átutalás vagy készpénzfelvétel

Ha már nem kezdő a cég, de kis cégnek minősül, azaz 1 milliárd alatti nettó éves árbevételt ér el, a már említett K&H Bank Start extra számlacsomag lehet a legkedvezőbb választás, ahol a havi első 5 elektronikus, bankon kívüli átutalásért csak a törvény szerinti pénzügyi tranzakciós illetéket kell megfizetni. Tekintettel arra, hogy mondjuk havi 50 millió forintnyi átutalás esetén a jellemzően 0,2-0,3 százalékos banki átutalási jutalékok a havi első 5 átutalásnál elmaradnak, akár 100-150 ezer forint is megspórolható ezzel, vagyis a vállalkozás akár egy fővel többet foglalkoztathat a kieső banki díjból.

A GRÁNIT Bank Gránit Vállalkozói Alapszámla 2 nevű számlacsomagja is kedvező választás lehet, hiszen teljesen ingyenes a számlavezetés és a bankkártyáért is csak a második évtől kell fizetni (8 ezer forintot évente). Itt is csak az illetéket kell megfizetni a havi első 5, bankon kívüli elektronikus átutalás után, azt követően pedig 0,29 százalék, minimum 250 forint egy ilyen átutalás díja az illetéken felül. A GRÁNIT Banknál azonban figyelembe kell venni, hogy nincs országos fiókhálózat, így a bankszámlára nem lehet készpénzt befizetni, illetve a pénzfelvétel is csak az ATM-ekre korlátozódik.

Végül a már ismertetett Raiffeisen Bank Raiffeisen Vállalkozói Aktív Számla 1 nevű konstrukciója lehet még pénzkímélő megoldás egy kis cég számára.

Nagyobb árbevételű cégeknek még több kedvezmény jár

Ha egy cég árbevétele eléri vagy meghaladja a havi több millió forintot, esetenként több mint 10 millió forintot, már nagyobb cégek közé sorolják a bankok, de itt is vannak kedvezményes csomagok. A K&H Bank Rugalmas+ számlacsomag C kategória nevű konstrukciója havi 3000 forintos csomagdíjért és ingyenes Vállalkozói Maestro bankkártyával már a havi első 10 átutalást kínálja csupán a pénzügyi tranzakciós illetékért cserébe, vagyis ezzel a közterhek mindegyike nagyon kedvezményes banki díjjal fizethető ki. De afelett is mindössze 0,18 százalék, minimum 260 forintot kell megfizetni egy elektronikus, bankon kívüli átutalásért az illetéken felül, és még a havi első kettő saját ATM-ből bonyolított készpénzfelvételért is csak a készpénzfelvételi illetéket kell megfizetni.

Még olcsóbb a Sberbank Partner Flex számlacsomag 1. kategória konstrukció átutalási díja, igaz, itt nincs havi kedvezményes darabszám, így már az elsőtől ennyit kell fizetni: 0,14 százalék, minimum 165 forint, plusz az illeték. Ez kifejezetten olcsónak számít a piacon, így azoknak, akik sok átutalást végeznek, mindenképpen ajánlható ez a számlacsomag. A havidíj havi 1 és 10 millió forint közötti forgalom és 500 ezer forint egyenleg esetén mindössze 990 forint, és ha a vállalkozás kinövi ezt a számlacsomagot, automatikusan a következőbe sorolják még kedvezőbb díjazás mellett. A havi első két készpénzfelvétel a Sberbank ATM-ekből itt is kedvezményes, csupán a készpénzfelvételi illetéket kell megfizetni. Akik ezt a számlacsomagot választanák, azoknak érdemes tudniuk, hogy az olcsóbb, 4200 forintos éves díjú Maestro bankkártya csak 2018. január 9-ig igényelhető, utána már csak a Mastercard marad, évi 11 ezer forintért.

Végül a Raiffeisen Bank már ismertetetthez hasonló Raiffeisen Vállalkozói Aktív Számla 2 nevű konstrukciója lehet még kedvező választás. 1,5 milliós havi bevétel felett nem kell fizetni csomagdíjat és a bankkártyának sincs külön díja. Itt is lehet élni azzal a kedvezménnyel, hogy egy kijelölt bankszámlára egy évig csak az illetéket kell megfizetni átutaláskor, minden más esetben 0,2 százalék, minimum 250 forint fizetendő az illetéken felül. A céges bankkártyával a bank saját ATM-jeiből a havi első kettő tranzakció szintén kedvezményes, afelett - a készpénzfelvétel állami illetékén felül - csak mindössze 0,12 százalék plusz 300 forintot kell fizetni, ami igen kedvezőnek számít a piacon.