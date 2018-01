Előfordulhat, hogy az egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság nem tudja megfizetni határidőre az esedékes adóját, ezért végrehajtható hátraléka keletkezik. Ezt azonban kezelni kell, különben nagyobb baj is lehet belőle.

Ha az adós igazolja, hogy a fizetési kedvezmény gyakorlására okot adó körülmények fennállnak, akkor az adóhatóság mindezt méltányolja, és részére fizetési kedvezményt engedélyez - írja a Piacésprofit.hu. A gazdasági társaság képviselőjének ezt írásban - levélben - kell kérelmeznie az adóhatóságnál a tartozás összegére a tartozás elengedését/ mérséklését, fizetési halasztást, részletfizetést, illetve a büntetőkamat elengedését/csökkentését/részletfizetését.

Fontos kérni a kamatra is, mert ha csak a részletfizetést kérjük, nem fogják azt automatikusan elbírálni a büntetőkamatra is. A kérelemben szerepelnie kell, hogy hány hónap alatt tudjuk megfizetni a tartozást. Nem érdemes túl hosszú időt megjelölni, de arra is törekedni kell, hogy reális legyen a vállalás, mert az esetek többségében a kért időszakra adják meg a részletfizetést, és nemfizetés esetén azonnal az egész fennmaradó összeget követelik újra.

Az adóhatóság 30 napon belül elbírálja a kérelmet

Ha a fizetési könnyítést, részletfizetést engedélyezik is, a határozatban pontos fizetési határidők és összegek is szerepelnek. Ekkor feloldják a céges bankszámlára terhelt végrehajtást is, de csak ekkor, és nem a kérelem beadásakor. Ha a kérelem alátámasztásához szükségesek egyéb dokumentumok is, akkor hiánypótlásra szólít fel az adóhatóság. Ezzel a harmincnapos válaszadási határidejük újabb 30 nappal növekszik.

A törlesztést utalással kell befizetni

A kérelemben indokként szereplő fizetési nehézségnek valósnak, továbbá olyannak kell lennie, amely miatt a tartozások azonnali vagy egyösszegű megfizetésére az adós nem képes, emellett igazolni kell, hogy a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá a fizetési nehézségnek átmeneti jellegűnek kell lennie, vagyis az adótartozás egy későbbi időpontban történő megfizetése valószínűsíthető.