Ezért fog elterjedni egyre jobban az online számlázás

A számlázóprogramok fókuszba kerültek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által megszabott, 2018. július elsejétől érvényes online adatszolgáltatási kötelezettség kapcsán. A megkérdezett kkv-k és a mikrovállalkozások 8 százaléka jelenleg is online számlázóprogramot használ.

A kkv szektor számlázási szokásait az eNET Internetkutató és a Számlázz.hu vizsgálta egy kutatásban, melyről a Tőzsdefórum.hu írt.

A 2017 utolsó hónapjában elvégzett reprezentatív kutatás alapján kijelenthető, hogy bár a papír alapú számlázás a legelterjedtebb,

a 250 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek fele használ számlázóprogramot, annak ellenére, hogy a cégek egyharmada évi legfeljebb 50 számlát állít ki.

A számlázóprogramok között a számítógépen futó, telepített programok a legelterjedtebbek (a szektor 40 százaléka ezt használja), de már léteznek online, felhő alapú számlázóprogramok is, melyekkel bármely gépről el lehet érni a rendszert. A mikrovállalkozások és a kkv-k 8 százaléka intézi számlázási ügyeit online megoldásokkal, általában néhány éve.

A kutatás megállapította, hogy a 250 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások 79 százaléka előtt ismert az a tény, hogy 2018. július 1-től a feltételek teljesülése esetén online adatszolgáltatás lesz kötelező az adóhivatal felé. Természetesen azokat a számlázóprogramokat érdemes választani, melyek teljesítik a NAV által megszabott feltételeket.

Az online számlázóprogramok többsége nem kerül pénzbe, csak a plusz szolgáltatásokért kell fizetniük a vállalkozóknak. A legismertebb ilyen szolgáltatás a Számlázz.hu felhő alapú megoldása, mely nem csak a legelterjedtebb, de a kutatás szerint a vállalatvezetők fele ismeri is, legalább említés szintjén.

Mint ismert, a 2018. július 1-től életbe lépő szabályok szerint

a számlakibocsátó felel az adatszolgáltatásért vagy annak elmaradásáért, miközben minden feladatot a számlázóprogramnak kell elvégeznie.

A kutatás kitért arra is, hogy a cégvezetők már évi néhány számla esetében is segítségnek tartják az online számlázóprogramot és annak kényelmi szolgáltatásait, például az elmentett partneradatokat. De a nagyobb számlamennyiséggel dolgozókat is segíti egy ilyen program például a csoportos számlázásban, vagy a számlák szinkronizációjában a bankszámlával, netán a cég egyéb rendszereihez történő integrációban.

Az online számlázóprogrammal elektronikus és papír alapú számlák is kiállíthatók. Előbbit a megkérdezett cégek 12 százaléka használt, 4 százalék pedig kizárólagosan, továbbá a vásárlók is hozzászokhattak már, ha így kapják a számlát, hiszen nem számít már akkora újdonságnak egy PDF-ben kapott elektronikus bizonylat.