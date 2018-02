A kisvállalkozók tételes adóját, vagyis a katát február 26-ig kell bevallani. Ez nagyjából 140 ezer vállalkozást, vállalkozót érint. Közülük a legtöbben egyéni vállalkozók, csak töredék űzi a katázást társas vállalkozásként.

Az egyéni vállalkozó katásoknak ugyanakkor arra is figyelniük kell, hogy a katával együtt a személyi jövedelemadó-bevallásukat is el kell készíteniük, illetve az adót, járulékokat is be kell fizetniük. Ha valaki munkaviszony vagy bármilyen, szja-köteles jövedelem megszerzése mellett vállalkozóként katázik, nem kell most szja-bevallást készítenie. Ez a kör most csak a katával kell elszámoljon, a jövedelemadót ráér rendezni májusban. Mivel a határidő éppen pünkösdre esik, az idén május 22-ig kell eleget tenni bevallási kötelezettségüknek.

A kata alapvetően fix összegű adó, bevételtől függetlenül havi 50 ezer forint a mértéke – ha a vállalkozó nem főtevékenységben katázik, vagyis jellemzően van munkaviszonya, akkor az adó 25 ezer forint, ugyanakkor van lehetőség magasabb összegű, 75 ezer forint kata fizetésére is, ez esetben magasabb összegű ellátás, táppénz, nyugdíj jár. A fix adó ugyanakkor csak évi 12 millió forintig érvényes, a fölött százalékos adót kell fizetni. Ennek mértéke 40 százalék, ezt a 12 millió forint feletti részre kell kiszámolni. Vagyis ha 15 millió forint bevételt ért el a katás tavaly, akkor 12 millió forint után havonta 50 ezer forintot kell fizetnie, összesen 600 ezer forintot, 3 millió forint után pedig 40 százalékot, 1,2 milliót. Mindösszesen tehát 1,8 millió forint lesz az adó. A bevallásban egyaránt fel kell tüntetni a tételes és a százalékos adót is – utóbbit meg is kell fizetni.

Fontos, hogy a kata pénzforgalmi szemléletű adó. Vagyis nem a számla kiállításának dátuma számít, hanem az, hogy mikor érkezett meg az összeg. Vagyis az előző év végén kiállított számlákban szereplő összeget csak akkor kell tavalyi bevételként kezelni, ha a fizetés is megtörtént. Ha a pénz csak a következő évben érkezett meg, akkor az már idei bevételnek számít.

Ez azért van így, mert a kata jellemzően kis szolgáltató tevékenységekre lett kitalálva, ahol az ügyfél magánszemély. Tipikusan ilyen a fodrász, a cipész, a kerékpárszerviz, de a tanítás, kisebb tanácsadás, személyi edzői szolgáltatás is. Ilyen esetekben az ügyfél azonnal kifizeti a munkát, vagyis a számla – nyugta – kiállítása és a fizetés nem válik el. A halasztott fizetés a cégek, vállalkozások közötti elszámolás sajátja, amikor a számlára 15 vagy 30, esetleg 45 vagy még hosszabb fizetési határidő van feltüntetve. Ha a katásnak egy vállalkozástól egy évben több mint egymillió forint bevétele van, azt külön jelenteni kell a NAV-nak, így küszöbölhető ki a munkaviszony burkolt vállalkozói viszonyba csomagolása.