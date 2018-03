Négy jótanács az online számlázásra való felkészüléshez

Sztankó Dániel, RSM Hungary pénzügyi képviseleti csoportvezetője az RSM.hu blogján ad négy jótanácsot ehhez.

1. Ne vegye félvállról az online számlázást!

Akár félmilliós bírságot is kiszabhat az adóhivatal, méghozzá számlánként, azon cégek között, akik ezt a kötelességüket nem teljesítik.

2. Ne gondolja, hogy ráér megoldani!

A számlázóprogramok online interfészelése az adóhivatallal nem olyan egyszerű feladat. Nem érdemes húzni az időt, nehogy a vállalkozás kiszaladjon a határidőből.

Megfontolandó lehet egy új számlázóprogram megvásárlása, amelyik már fel van készítve az online funkcióra, ha pedig ez nem lehetséges, akkor olyan technológiai tanácsadóhoz célszerű fordulni, aki támogatást tud biztosítani a jogszabályok és a technikai elvárások értelmezésében egyaránt, sőt a további munkafolyamatokban is tud segíteni, mint pl. implementálás, tesztelés, auditálás.

Mivel ez több hónapot is igénybe vehet, különösen ha a szakértőnek máshol is akad hasonló munkája, ezért célszerű minél hamarabb nekilátni.

3. Ne gondolkodjon kézi számlaadat-küldési megoldásban!

A NAV célja, hogy azonnal és automatikusan kapjon értesítést az általa igényelt számlák kiállításáról. Az előzetes konzultációk során az adóhatóság többször hangsúlyozta, hogy nem fogadhatóak el azok a technikai megoldások, amelyekben a számlák jóváhagyását követően és a NAV részére történő adatküldés közben bármilyen kézi beavatkozásra lehetőség, vagy szükség van.

4. Gondolja át, érdemes-e válogatnia számlái között!

Most csak 100 ezer forint áfatartalmat meghaladó számlákról kér majd azonnali információt az adóhivatal, de kisebb összegről is be lehet küldeni számlaadatot. Az adóhivatal várhatóan úgyis lejjebb szállítja majd az összeghatárt, így legalább akkor nem lesz teendője vele a vállalkozásnak.

Mint ismert, 2018 július 1-től a számlázóprogramok is valós időben szállítják majd az adatokat a pénztárgépekhez hasonlóan. Azonban a pénztárgépekkel ellentétben itt sokkal több gyártó van a piacon, számlázóprogramból több ezer közül lehet választani, ezért a felkészülés is várhatóan sokkal komplexebb, mint a pénztárgépek esetében.