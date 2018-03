Újabb részletek az online számlázásról

Az idei év egyik legjelentősebb és sok gyakorlati kérdést felvető változása, hogy július 1-jétől a vállalkozások számlázóprogramjait be kell kötniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

Július 1-jétől a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyoknak, valamint az evaalanyoknak elektronikusan kell adatot szolgáltatniuk azokról a számlákról, amelyeket egy másik, belföldön regisztrált adóalany részére bocsátottak ki, és amelyek áfatartalma eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. A kötelezettség a külföldön letelepedett, de belföldön regisztrált adóalanyokra is vonatkozik.

Az NGM rendelete a három hónapos uniós notifikációs eljárást követően kerülhet kihirdetésre, ami április végére várható – mondta a Grant Thornton Consulting Kft. szakmai konferenciáján Sike Olga, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal főosztályvezető-helyettese.

Az online adatszolgáltatás a számlázóprogrammal előállított számlákra és a nyomtatványon kiállított „kézi" számlákra vonatkozik. Az online pénztárgépek által készített számlákat nem érinti a szabályozás, mivel ezekről a készülékekről automatikusan, mobilkapcsolaton keresztül érkeznek az adatok a NAV szerverére.

A számlázóprogramokkal szembeni követelmény a valós idejű adatszolgáltatás, amely a számla kiállítását (lezárását) követően azonnal, emberi beavatkozás nélkül, gép-gép kapcsolat útján, interneten keresztül, automatikusan valósul meg. Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges XSD séma az adóhivatal honlapján fog megjelenni.

A módosító és érvénytelenítő számlákról is adatot kell szolgáltatni, ha az eredeti számla áfatartalma elérte az összeghatárt. Ha az eredeti számlán az áfatartalom kevesebb volt, mint 100 ezer forint, de a módosítás eredményeként elérte ezt az összeget, akkor szintén szükséges a módosító számla esetében is az adatszolgáltatás. A 100 ezer forintnál kisebb áfatartalmú számlákról is lehet adatot szolgáltatni, de ez csak egy lehetőség, amely a törvény alapján akkor él, ha a vevő egy másik belföldi nyilvántartásba vett áfaalany.

A nyomdai úton előállított számlák esetében az értékhatártól függ az elektronikus adatküldésre rendelkezésre álló idő. Ha a számla áfatartalma 100 ezer és 500 ezer forint között van, akkor a NAV online felületére a kibocsátást követően 5 naptári napon belül kell manuálisan feltölteni az adatokat. Ha az áfatartalom eléri vagy meghaladja az 500 ezer forintot, akkor viszont már a kibocsátást követő napon teljesíteni kell az adatszolgáltatási kötelezettséget.

A számlázóprogramoknak a 23/2014 (VI.30) NGM-rendelet alapján már 2016 januárjától rendelkezniük kell „Adóhatósági Ellenőrzési Adatszolgáltatás" funkcióval, amellyel adatexport végezhető.

Az online számlaadat-szolgáltatás XSD sémája is képes lesz adatexportra, tehát júliustól ez is használható a revíziók során az ellenőrök által kért adatok külön adathordozóra történő mentésére. Ugyanakkor fordítva nem működik a folyamat: az adatexport funkciót nem lehet a júliustól előírt elektronikus adatszolgáltatásra használni.

Ügyfélkapus hozzáférés birtokában az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges az adózó, az adózó törvényes képviselőjének vagy állandó meghatalmazottjának az egyszeri regisztrációja az Online Számla felületén. A regisztráció elején biztonsági okok miatt a program újra rá fog kérdez a személyes adatokra. Azt is fontos tudni, hogy pontosan a személyi igazolványban szereplő adatokat kell beírni, mert bármilyen ékezet vagy szóköz eltérése esetén hibát jelez a regisztrációs felület.

Az igényelt technikai azonosítót be kell építeni a cég által használt számlázóprogramba, hiszen ez alapján tudják azonosítani, hogy kihez tartozik az adott számla. Opcionálisan több azonosítót is igényelhet egy cég – például számlahelyenként, de az előírás az, hogy legalább egy azonosítóval rendelkezzenek. Ha több helyen történik a számla kiállítása, akkor mindegyik helyen használható ugyanaz a kód.

A megbízónak kell regisztrálnia magát, és a technikai felhasználói azonosítót igényelnie. Ez akkor is így van, ha önszámlázás esetén a megbízott a vevő. Ha a vevőnek például 300 megbízója van, akkor 300 technikai azonosítóval kell rendelkeznie. Ilyen esetben eddig is megbízónkénti eltérő sorszámtartományból kellett a számlákat kibocsátani.

Az áfaalanyok egyrészt azt nézzék meg, hogy hová telepítik a számlalezárást. Másrészt célszerű azt is átgondolni, hogy milyen ellenőrzési szakaszokon menjen át a számlázás, hogy minél inkább csökkenthető legyen a többletadminisztrációval járó hibák számossága.

Az, hogy az elektronikus adatszolgáltatás teljesült, vagy valamilyen hiba folytán mégsem teljesült, az a vevő levonási jogát nem befolyásolja.