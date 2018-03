Szavazzon: szeretné-e, hogy mindenki tudja egymás fizetését a cégénél!

Kíváncsiak vagyunk a véleményére: jobb lenne a bértranszparencia, vagy sem?

A legtöbb magyar cég bizalmasan kezeli a fizetéseket, hogy a munkavállalók közt ne legyenek sértődések az esetleges bérkülönbségek kapcsán, ez ugyanis nem csak bizalmas adat, de a munkamorálra a kihatással van. A Pénzcentrum.hu azonban talált két céget, ahol a fizetések publikusak. Meglepő, hogy ez jó hatással van a munka termelékenységére, és a cikk oldalán zajló olvasói szavazatok is a transzparencia felé viszik a mérleg nyelvét. A cikk végén mi is megkérdezzük az Olvasóinkat. Kíváncsiak vagyunk a véleményükre: a cikk elolvasása után inkább nyilvános vagy inkább zárt fizetési rendszert szeretnének?

Bár sok kutatás foglalkozott ezzel a témával, s egyesek arra jutottak, hogy rossz hatással lenne a munkára, ha mindenki tudná a többiek fizetését, születtek tanulmányok arról is, hogy az átláthatóság növelné a nyugalmat a fizetések terén. A megkérdezett két magyar cég, a Neticle és a UXstudio is inkább pozitívumokról számolt be.

A UXstudionál azért kellett elérhetővé tenni a fizetéseket, mert zárt körű részvénytársasággá alakultak és a munkavállalók is tulajdonosok lettek, márpedig ettől kezdve hozzáférhettek a pénzügyi adatokhoz, így a fizetésekhez is. Bár eleinte feszültséget okozott, hogy nem tudták a munkatársak a bérkülönbségek okát, de ezek megszűntek, amint kiépítettek egy rendszert, amely megszabta a béreket. Az alapbér mindenkinél azonos lett és erre a tapasztalat tette ki a bérkülönbségeket, azaz a társaságnál eltöltött idővel nő a fizetés, nem kell alkudozni a fizetésemelésért. Nincs az a probléma sem, hogy az újonnan felvett munkatársak többet keresnek, mint a régi dolgozók.

A Neticle esetében a munkatársak igényeit is belegyúrva kidolgoztak egy rendszert, ahol egy munkakörönkénti fix alapfizetésre egy havi teljesítménybér rakódik rá, ez az alapbér 10-50 százaléka lehet. Nincs kivétel és nincsenek egyéni alkuk. Az alapbér félévente, automatikusan nő. A bértábla nem nyilvános, de a titoktartási szerződés aláírása után egy jelentkező azonnal hozzáférhet a bértáblához.

Mivel a munkakörök között bérkülönbségek vannak, ezért kommunikálni kellett ezeknek az okát. Egy fejlesztői bér ugyanis más ma Magyarországon, mint egy marketinges vagy sales-es munkabére, azaz a piaci állapotokat tükrözni kellett a rendszerben. Egy nagyobb felelősséggel és nagyobb stresszfaktorral járó munkakör nagyobb munkabérrel is jár, de nincsenek nagy különbségek. A cég ráadásul 10-15 százalékkal magasabb bért kínál, mint a piacképes fizetések.

Mindkét cégnél hangsúlyozták, hogy önmagában a fizetések publikussá tétele nem elég, egy alaposan átgondolt rendszerre vagy szabályra van szükség, ami átlátható, egyértelmű és ezt jól kell kommunikálni a dolgozók felé. Az átlátható fizetési rendszer önmagában kevés az emberek megtartásához, a fluktuációra más elemeket is alkalmazni kell, melyről az Üzletrészen is írtunk már (1, 2, 3, 4).

A Neticle esetében pénzen kívüli motíváció, hogy a munkatársak nagyfokú önállóságot és felelősséget kapnak, valamint a rugalmas munkaidőt és otthoni munkavégzést, amibe heti 2-3 nap otthoni munkavégzés is belefér. Sőt, nem számolják a szabadságokat sem, így a munkavállalók nem csúsznak le év végén egy utazási lehetőségről vagy karácsonyi rendezvényről, amikor már kevés nap szokott maradni. Senki nem megy el mondjuk negyedévnyi szabadságra, ebből még nem volt gond és nem éltek vissza ezzel.

A Pénzcentrum cikkében az olvasókat is megkérdezték az átlátható fizetésekről. 3010 darab szavazatnál a szavazatok 71 százaléka, azaz majdnem a szavazatok háromnegyede az átlátható bérezés felé tolta el a mérleg nyelvét.

Íme a mi szavazásunk:

