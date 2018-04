Alapos bérpiaci elemzést tett közzé kiadványában a Hays Hungary. Az elmúlt 12 hónapra fókuszálva, átfogó képet nyújtanak a bérsávokról tizenhárom szakterületre lebontva, valamint bemutatják a legfontosabb gazdasági, jogi és technológiai változásokat, amik hatással lehetnek a 2018-as év munkaerőpiacára. A riport a minimum, maximum és jellemző bruttó havi fizetéseket mutatja be magyar forintban (HUF), teljes munkaidős pozíciókra vonatkozóan, bónuszok és egyéb juttatások nélkül. Az adatok a Hays Hungary több száz toborzó projektjeiből származnak, amelynek alapját a 2017-ben meglévő multinacionális és kkv partnereink szolgáltatták.

Szektoriális bontásban nézve a szolgáltatóipar és a feldolgozóipar "szakította" a legnagyobb szeletet a magyar gazdaság tortájából, együtt közel 70 százalékot képviselve. A Hays partnerei számára egyértelműen a műszaki szakemberek toborzása jelenti a legnagyobb kihívást, kifejezetten K+F, IT, gyártási, építőipari területen, ezen belül a szenior specialista pozíciók betöltése a legnehezebb.

A munkanélküliségi mutatók 2 és 8 százalék között ingadoznak, a legjobb a helyzet észak-nyugaton, míg Dél-Dunántúlon és az észak-kelet-magyarországi régióban a legrosszabb.

A pénzügyi központosítási folyamatok egyik hozadékaként a „klasszikus", teljes körű könyvelői és kontrolling pozíciók száma érezhetően csökkent az utóbbi három évben.

A pénzügyi és számviteli munkaerőpiac jelentősen eltér más szakterületektől, a szakemberek túlkínálata miatt a sikeres álláskereséshez a diplomán kívül valamilyen további pénzügyi képesítéssel (IFRS, ACCA) vagy technikai ismerettel (VBA, SQL) is rendelkezni kell.

A banki és biztosítási szektorban a két legjelentősebb kihívás az idei évre az új jogi követelmények implementációja, valamint az Y generációhoz tartozó jelöltek megnyerése. A bankszektort érintő, pénzeszközökre vonatkozó IFRS 9 implementáció után, a következő évek várható fókusza a Basel IV előírásainak való megfelelés lesz.

A 2017-es év az építőipar és ingatlanpiac újbóli térnyerését hozta. Az építőipari termelés volumene több mint 30 százalékkal növekedett az előző évi adatokhoz képest. Az iparági fellendülés minden területen jelentkezik, idén is számottevő eredményekről számolhatunk be lakó-, iroda-, kereskedelmi-, ipari- és infrastrukturális projektek kapcsán egyaránt. Nagy kereskedelmi tranzakcióknak is tanúi lehettünk idén, főképp irodai és kereskedelmi területen. Mindezek mellett, a bérlői üresedési ráta folyamatosan csökken, tehát az új fejlesztéseknek van létjogosultsága.

Az év legmeghatározóbb területe egyértelműen a lakáspiac volt, tíz éve nem adtak el annyi lakást, mint 2017-ben.

A Hays az építőiparban és az ingatlanpiacon drasztikus módon tapasztalta a munkaerőhiányt. A leginkább keresett pozíciók továbbra is a műszaki előkészítő mérnök, az építésvezető és a projektvezető, mind kivitelezési, mind fejlesztői területen. Továbbra is szinte minden esetben alapvető elvárás a jelöltek felé a stabil angol nyelvtudás, de a német nyelv térnyerése is megfigyelhető, így azok a jelöltek, akik mindkét nyelvet beszélik, nagyon előnyös helyzetben vannak a többiekhez képest. Az idegen nyelvtudás azért elengedhetetlen, mert sok esetben már magyar kivitelezéseken is külföldi kollégákkal/alvállalkozókkal kell tartani a napi kapcsolatot.

2017-ben a gyártási és mérnökségi területeken a legnagyobb létszámnövekedés autóipari és elektronikai területen volt tapasztalható. A növekvő igény a projektvezető szakemberek iránt továbbra is megfigyelhető, mind a gyártás, mind pedig a kutatás-fejlesztés területén. A jövőben várhatóan előtérbe kerülnek a minőségirányítás területén tapasztalatot szerzett szakemberek. Elsősorban a már egy-két éves releváns szakmai tapasztalattal rendelkező jelöltekre van megnövekedett igény, pályakezdő pozíciók esetében a minőségbiztosítási területen szerzett fél-egy éves szakmai gyakorlat is elegendő lehet.

Termelési/gyártási területen a tavalyi évhez hasonlóan, kiemelkedő igény van az 1-3 év tapasztalattal rendelkező, angolul beszélő gyártástámogató mérnökök iránt. Továbbá, kifejezetten megnőtt a kereslet a műanyag fröccsöntési, forrasztási, SMT technológiában jártas szakemberek felvételére is. Főleg a nagyvállalatok esetében tapasztalható, hogy a felsővezetői pozíciók esetében is nyitottabbá váltak külső jelöltek irányába.

Villamosmérnöki területen egyaránt növekszik a pályakezdő és a tapasztalattal rendelkező jelöltek iránti igény. Az elmúlt öt év alatt mérnöki területen a nem vezetői/beosztott pozíciók esetében 19 százalékos, a vezetői fizetések esetében 3 százalékos béremelkedés tapasztalható.

A közelmúltban megfigyelhető társadalmi jelenségek, mint például a külföldre vándorlás, komoly hatással voltak a hazai munkaerőpiac alakulására. Az itthon maradt szakemberek költséghatékonyság céljából való túlterhelése azt eredményezte, hogy az eddigi trenddel ellentétben,

a munkavállalók egyre kevésbé tartják kockázatos döntésnek a váltást, amennyiben nem érzik megfelelőnek a munkahelyük által biztosított körülményeket. Ebből kifolyólag a legnagyobb problémát nem a jelentkezők hiánya okozza, hanem a szakképzett és tapasztalt munkavállaló megtalálása.

A munkavállalói élmény javításához a cégek olyan újításokat is kipróbálnak, ami merőben megváltoztatja az eddig megszokott vállalati berendezkedést. Az otthoni munkavégzés és rugalmas munkaidő mellett megjelent hazánkban is a 4 napos munkahét bevezetésének kísérlete és a flexibilis szabadság rendszere.

A dinamikus technológiai fejlődésnek köszönhetően a Hays azt tapasztalja, hogy a meglévő területek mellett – ahol köztudottan jelentős a munkaerőhiány – folyamatosan jelennek meg új irányok, ezáltal pedig új munkakörök az IT munkaerőpiacon. Hazánkban is egyre több nyitott pozíció van data science területen és IoT fejlesztések kapcsán, viszont vannak olyan területek (pl. a funkcionális programozási nyelvek), ahol már megjelenik a szakemberek iránti igény, de tapasztalatuk szerint, a magyar munkaerőpiac még nem áll készen ezeknek a munkaköröknek a betöltésére. A fizetések a legkeresettebb területeken – Java, C#, JavaScript, automatizált tesztelés – bár továbbra is növekednek, az eddig megszokott ugrásszerű növekedés csökkenni látszik.

A gyógyszeripari gyártás meghatározó eseménye a 2017 első negyedévében bejelentett, multinacionális gyógyszeripari vállalat leépítése volt. Pár hónap leforgása alatt, több száz alkalmazott veszítette el munkahelyét.

Az e-kereskedelem állandó növekedése folyamatos, effektív online jelenlétre és tartalomgyártásra kényszeríti a vállalatokat. A digitális marketingben otthonosan mozgó és az online trendeket ismerő/követni tudó szakemberekből országos szintű hiány áll fenn, melynek legfőbb oka, hogy ezt a féle tudást nem biztosítják kellőképpen a felsőoktatási intézmények és egyetemek. Ez a fajta hiány egy beszűkült piacot idézett elő, a különböző cégek ragaszkodnak saját online marketing szakértőikhez, ezzel lassítva a munkaerő áramlást.

A kiskereskedelmi forgalomban az előző évekhez hasonlóan, idén is növekedés várható, ami leginkább annak köszönhető, hogy a jelenlévő cégek tovább bővülnek. Ennek a forgalom növekedésnek az se tudott gátat szabni, hogy 2017-ben néhány ismertebb márka kivonult Magyarországról.

A kiskereskedelem növekedése a bérekre is hatással van, de a mértéke szektoronként és márkákként eltérő tud lenni. Az előző év során a legnagyobb hírverést az élelmiszer szegmens kapta, ahol hatalmas béremelkedésekről lehetett hallani, de a nem-élelmiszer területen szintúgy érzékelhető a növekedés, igaz ott nem érintett minden pozíciót. Leginkább a belépő szintű állásoknál lehet tapasztalni emelkedést a bérekben, míg a vezetői pozícióknál minimális, vagy egyáltalán nincs.

A munkaerőhiány egyre jobban érzékelteti hatását a kiskereskedelemben is, így még nagyobb igény van a lojális munkavállalókra. A cégek és szektorok között lévő bérkülönbségek miatt komoly verseny alakult ki a szakképzett munkavállalókért, és emiatt egyre nehezebb hosszútávon tervezni a dolgozókkal, ami komoly problémát jelenthet az új üzletek nyitásánál.Az online vásárlás népszerűségének jelentős növekedése miatt a legtöbb vállalat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy üzletük ezen részét fejlesszék. Ebből fakadóan, az e-kereskedelemben és a digitális médiában jártas szakemberek iránt várhatóan nagy lesz a kereslet a magyar kiskereskedelmi piacon.

Az utóbbi évben továbbra is a műszaki és informatikai értékesítés volt az egyik leggyorsabban fejlődő terület, a gyártás, mérnöki és informatikai iparágak mellett. Az iparág technikai jellemzői és a szakképzett munkaerőhiány miatt, igazi kihívás megfelelő embereket találni ezekre a pozíciókra.

A mezőgazdasági iparágban a bérek továbbra is a piaci átlag alatt vannak, annak ellenére, hogy az elvárt tanulmányok és tapasztalati szintek növekedést mutatnak.

Lokáció szempontjából Budapest a legvonzóbb hely a vállalatok számára, de sok esetben a rengeteg utazás miatt lehetőség van otthonról is dolgozni. Az elmúlt években több multinacionális vállalat is Budapestre hozta regionális értékesítői pozícióit, de a cégek növekedése miatt emelkedett a vidéki értékesítői pozíciók száma is.

Szakterületi bontásban a Hays Hungary által mért adatok alapján a havi bruttó fizetések az elmúlt 12 hónapban az alábbi tartományokban voltak Magyarországon (minimum és maximum - utóbbi a vezető fizetésekre vonatkozik):

pénzügy és számvitel: 250 ezer forint - 2,8 millió forint

bank és biztosítás: 250 ezer forint - 1,8 millió forint

üzleti szolgáltatások: 300 ezer forint - 450 ezer forint

építőipar és ingatlanpiac: 250 ezer forint - 2,8 millió forint

gyártás és mérnökség: 360 ezer forint - 2,3 millió forint

emberi erőforrás: 220 ezer forint - 2 millió forint

IT: 350 ezer forint - 1,6 millió forint

gyógyszeripar és orvostechikai eszközök: 300 ezer forint - 2,2 millió forint

logisztika és szállítás: 240 ezer forint - 2,3 millió forint

marketing: 250 ezer forint - 2 millió forint

irodai támogatás: 220 ezer forint - 650 ezer forint

kiskereskedelem: 180 ezer forint - 3 millió forint

értékesítés: 290 ezer forint - 2 millió forint

A teljes Hays 2018-as hazai fizetési körkép jelentés innen igényelhető (pdf, ingyenes, 3,9 MB).