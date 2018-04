Informatikushiány: ezek a programozó szakemberek kellenek leginkább

Tizen-, huszon- és ötvenezres munkaerőhiányt emlegetnek az IT-iparban a szakemberek – és manapság már a laikusok is beszállnak a licitbe. A Codecool programozóiskola összeszedte, hogy pontosan milyen munkakörökben is van hiány azok közül, amelyekhez programozási képességek (is) kellenek.