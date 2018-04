Bármikor kérhető a fizetési könnyítés

Az idén lépett életbe az a szabályozás az adózás rendjéről szóló törvényben, amely szerint automatikusan kérhető fizetési könnyítés bármilyen adó vagy adók módjára behajtandó tartozás esetén. A rendelkezés egyaránt vonatkozik cégre és természetes személyekre, a kikötés annyi, hogy a tartozás legfeljebb 500 ezer forint lehet.

Az automatikus könnyítés azt jelenti, hogy a tartozást legfeljebb 12 egyenlő részletben egy év alatt kell megfizetni. A könnyítés bizonyos esetekre nem vonatkozik, ezeket a törvény külön fel is sorolja. Nem kérhető könnyítés adóelőlegre, legyen szó akár szja, akár járulék előlegéről. Tipikusan ilyen eset emellett, ha a könnyítést a már befizetett adóra, járulékra kéri az adós. Ez első pillantásra furának tűnik, hiszen ha már egyszer meg tudta fizetni a tartozást az adós, ugyan mire akarna könnyítést kérni, de lehet erre logikus magyarázat is.

Elképzelhető, hogy az adóhatóság inkasszóval leemelte a vállalkozás vagy a magánszemély számlájáról a tartozást, ezt az összeget azonban másra szánta volna a gazdája. Lehet ez akár egy nagyobb számla kiegyenlítése vagy bármilyen olyan költség, amelyet azonnal és kérlelhetetlenül be kell fizetni, és nem kérhető rá sem részlefizetés, sem haladék.

Ebben az esetben elvileg sokkal jobban járt volna az adós, ha az adótartozására részletfizetést kér, hiszen így a tervezett kiadást is le tudja, és az adóhatósággal szemben sem esik késedelembe.

Ha azonban nem figyel az adós, és a hatóság leemeli a számláról a jogos tartozást – vagy annak egy részét, azt már nem kérheti vissza semmilyen címen.

Fontos ugyanakkor az is – mutat rá az adózóna.hu – hogy a könnyítés az eljárás bármely szakában kérhető a még meg nem fizetett tartozásra. Akár végrehajtás alatt is lehet kérni a könnyítést, s azt az adós meg is kaphatja. Ha meg tudnak állapodni a részletfizetéssel a tartozás kifizetéséről, akkor a végrehajtási eljárást sem kell megindítani, nem kerül sor árverésekre vagy egyéb cselekményre. Ez azért is fontos, mert a végrehajtás rendkívül drága mulatság, és annak minden költségét az adósnak kell megfizetnie.

Viszont ha sikerül a könnyítéssel megoldást találni, ezt a költséget, vagy legalább annak jó részét egy füst alatt megspórolhatja az adós. Fontos, hogy ez is csak a még nem végrehajtott követelésre vonatkozik, ugyanakkor a tapasztalatok alapján az adóhatóság a végrehajtási eljárás bármely pontján hajlandó és kész tárgyalni az adóssal, mert a költséges és hosszadalmas ügy egyik félnek sem érdeke.