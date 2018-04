Jelentősen csökkentek a kisvállalkozók adóterhei

A legkisebb vállalkozások havonta 50-60 ezer forintot is megspórolhatnak a 2013 óta bevezetett kedvezményes lehetőségek révén. Emellett a Munkahelyvédelmi akció és a járulékcsökkentés következtében százmilliárdokkal kevesebbe kerül a munkavállalók foglalkoztatása is.

Az 50-60 ezer forintos spórolás legfőképp a kisadózó vállalkozások tételes adójával (kata) és a kisvállalati adóval (kiva) valósítható meg. Az adatok a Nemzetgazdasági Minisztériumtól származnak. A gazdasági tárca adatai szerint januárban 253 ezer katát választó vállalkozás működött, a kivát pedig mintegy 15 ezer cég választotta - írja a Magyaridők.hu.

A Munkahelyvédelmi akció keretében emellett jelentős kedvezményeket kapnak azok a cégek, amelyek

25 év alattiakat,

55 év felettieket,

korábban tartósan álláskeresőket foglalkoztatnak, vagy

dolgozójuk szakképzettséget nem igénylő munkakörben vagy

a mezőgazdaságban dolgozik.

A szociális hozzájárulási adó is csökkent, a korábbi 27 százalékról 19,5 százalékra, mely a béremeléseket is segítheti. 2022-ig a bérmegállapodás szerint 12 százaléknál is kevesebbet kell majd fizetniük a vállalkozóknak a foglalkoztatottak után.

A vállalkozói érdekképviseletek a munkát terhelő szociális hozzájárulások csökkentésének előre hozását szeretnék, a munkaadói oldal emellett elsősorban a kelet-magyarországi, nehezebb helyzetben lévő cégek helyzetének javításáról is tárgyalna.

A fentieken túl az uniós források felhasználása is nagy lehetőséget jelent a cégeknek az érdekképviselet szerint. Az új uniós költségvetési ciklusban ugyanakkor már nem várható teljes egészében vissza nem térítendő fejlesztési támogatás, így egyre több konstrukció jelenhet meg a piacon, akár kamattámogatott kölcsönök formájában.

További részletek a Magyaridők.hu cikkében olvashatók.