Hamarosan a kevésbé hitelképes cégek is hitelhez juthatnak

A kereskedelmi bankok hitelei elől elzárt kkv réteg háromnegyed része már nem is megy be a bankba, ha pénzre van szüksége, legalábbis a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) felmérése szerint. Az MFB most kiszélesíti a hiteligénylési palettát, melynek célja a GDP növekedéshez való hozzájárulás bővítése.