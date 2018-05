Gazdasági szempontokat tekintve folyamatos felértékelődő státuszban van Magyarország, erre a hazai innovátorok egyre növekvő száma is jó példa. A Hiventuresnél rendelkezésre álló jelentős forrással óriási a lehetőség a jövő sikeres innovatív vállalkozásait elindítani – mondta Kisgergely Kornél a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója az Origónak.

Soha nem volt még akkora lehetőségük a jó ötletekkel rendelkező magyar projektgazdáknak, mint most a Hiventures-szel. Ma mindenki előtt ott áll a lehetőség, hogy egy új Bill Gates, vagy Mark Zuckerberg, esetleg Elon Musk legyen.

Korábban a Magyar Nemzeti Bankban és a Nemzetgazdasági Minisztériumban a pénzügypolitika, a gazdaságpolitika és a pénzügyi szervezetek felügyeletével foglalkozott felsővezetői és helyettes államtitkári pozíciókban. Miként látja a hazai gazdaság helyzetét, mit tehet az állam még a gazdasági növekedés további erősítése érdekében?

A fiskális és a pénzügyi stabilitás megteremtése után a következő fontos lépés a versenyképesség fejlesztése.

Hosszú távon három dolog határozza meg egy ország gazdagságát, a rendelkezésre álló munkaerő-állomány, a tőkeállomány, valamint a hatékonyság. Amennyiben ezt a három feltételt vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a munkaerő állomány tekintetében a feladatot már elvégeztük. Az aktivitási ráta a munkaerőpiaci reformoknak köszönhetően folyamatosan emelkedik. A tőkeállomány tekintetében a beruházások száma és értéke a legfontosabb benchmark, az elmúlt években ezen területen is komoly fejlődés történt Magyarországon. Ugyanakkor kevés szó esik a harmadik termelési tényezőről, a hatékonyságról, mely azt mutatja, hogy egy ország milyen hatékonyan alkalmazza a másik két termelési tényezőt, a munkaerő és a tőke állományát. Ez a gazdasági növekedés egyetlen hosszú távon fenntartható forrása, a hatékonyság folyamatos fejlődése az innovációkon keresztül. A mai világban a tudás, az innováció felértékelődik, és erre kell nekünk is felépítenünk a jövőnket.

Az akadémia után a következő lépés a startupok, az innovatív vállalatok világa, tekintve, hogy ez az a szegmens, amely az egyetemeken és a kutatóintézetekben kifejlesztett innovációkat a hétköznapi életünk részévé teszi. A rendelkezésre álló finanszírozás egy igen fontos pont, itt jön képbe az állami szerepvállalás, azaz a Hiventures befektetési képessége.

Miért fontos, hogy az állam is beszálljon a kockázati tőkepiacba?

Mint említettem, az innováció finanszírozása részben állami feladat, így a mi szerepünk a kockázati-tőke piacon egyáltalán nem nevezhető hungarikumnak. Az állami szerepvállalás szükségessége az innovációban elméleti és közgazdasági szempontból is jól megindokolható, és a gyakorlat is azt mutatja, hogy a világban számos helyen működnek olyan sikeres startup központok, amelyekben komoly állami kontribúció is van. Itthon azt látjuk, hogy a még csak korai fázisban lévő, kis befektetést igénylő ötletek korábban semmilyen befektetőnek nem kellettek, tekintve, hogy magas kockázattal bírtak, és a kedvező exit lehetőségek időben távolinak tűntek, arról nem is beszélve, hogy sok munkát igényeltek. A mi szakmánkban az a mondás, hogy egy „9 milliós befektetéssel pont annyi a munka, mint egy 9 milliárdossal", azaz mindenki a nagyívű, nagy haszonnal kecsegtető befektetések felé nyitott.

Említette, hogy egy kiváló szakértői csapat állt össze a Hiventures mögött, akik dönteni tudnak a projektekről.

Pontosan, 2016 őszén kezdődött meg az a munka, amely tavaly februárban csúcsosodott ki annyira, hogy elindíthattuk a Corvinus Kockázati Tőkealap Kezelő Társaságból létrehozott Hiventures Zrt-t. A feladat másfél éve nem volt egyszerű, hiszen gyakorlatilag mindent a nulláról kellett felépítenünk.

Sokan nem értik, hogy hogyan tudják kollégáival eldönteni egy-egy projektről, hogy az jó ötlet, vagy rossz. Miként szelektálnak a bejövő ötletek között, hogyan megy egy-egy projekt elfogadása, melyek a döntési mechanizmusok?

Minden esetben azt kérjük a jelentkezőktől, hogy a honlapunkon keresztül töltsék ki az online jelentkezési ívet, ahol felvesszük azokat az adatokat, amelyek az első körös szűrés szempontjából meghatározóak. Elvárjuk azt, hogy a jelentkezők mutassák be a csapattagokat és az innovációs ötletet, hogy az milyen fázisban van, illetve hogy miként szándékozzák megvalósítani, továbbá milyen üzleti modellt találtak ki, hogy a terméket skálázni lehessen. Az írott anyagok, az online kérdőív és a kért adatok becsatolása mellett sok esetben egy videóinterjú is készül a projekt gazdákkal. Ezeket az anyagokat a befektetési menedzserrel megtekintve meghozzuk az első döntést. Befektetésre potenciálisan alkalmas projektek esetében egy személyes találkozásra is sort kerítünk, amelyet egy belső munkacsoport felé előterjesztés követ, amit először egy szűkebb belső körben vitatunk meg. Kollégákkal áttekintve a befektetést, megismerve az ötletet egy újabb előterjesztés keretében – a honlapunkon is megtalálható belső dolgozókból és a tulajdonosunk által delegált tagokból álló - befektetési bizottságnak terjesztjük elő a projektet, ahová meghívjuk prezentálásra a projektgazdákat is. A befektetési bizottság többségi szavazata esetében, - amennyiben egy olyan cégbe kívánunk befektetni, amely már működik, azaz nem egy frissen alapított társaságról van szó - kérünk egy jogi és pénzügyi átvilágítást, amelynek ismeretében a bizottság meghozza a végső döntést az invesztícióról. A teljes döntéshozatali mechanizmuson átesett, befektetésre alkalmasnak minősített cégek esetében a megállapodott feltételeket szerződésben rögzítjük – ez még néhány hetes jogi procedúrát jelent –, majd a befektetési szerződés aláírását követve, ha a cég teljesíti a folyósítási feltételeket, akkor átutaljuk a tőkét. A befektetésünk pillanatától kezdődően egészen a cég értékesítéséig részt veszünk a társaság döntéseiben annak érdekében, hogy figyelemmel tudjuk kísérni a működést, illetve, hogy halad-e a vállalkozás, ami a közös elvárás volt.

Ha van egy projektötlet, akkor mekkora forrást kaphat egy startup a Hiventurestől?

Befektetési életciklustól függően három termékünk van, amit a projektgazdák, illetve a meglévő vállalkozások igénybe tudnak venni. A legegyszerűbb - az életpályájuk legelején járó vállalkozások számára kínált - 9 millió forintot biztosító inkubációs tőkejuttatás, kiegészítve igény esetén egy 30 millió forintos tagi kölcsönnel. A második termékünk a termékfejlesztési stádiumot elért cégek számára kínált magvető befektetés, ahol néhány tízmilliótól 150 millió forintig tudunk tőkét kihelyezni, illetve a nemzetközi piacra lépést is segítő harmadik befektetésünk a növekedési fázisban járó cégeknek ajánlott 150-500 millió forint közötti összegű tőkebefektetésünk. Az inkubációs befektetésünk esetében a 9 millió forintért 9 százalékos cégtulajdoni részt kérünk, és a többi termékünk esetében is a kisebbségi tulajdonszerzésre összpontosítunk. Célunk, hogy a rendelkezésre álló forrásokat 2023-ig kihelyezzük, és 2030-ig zárjuk az alapot.

Mekkora az összforrás, ami rendelkezésükre áll?

Összesen 56,1 milliárd forint, amely forrás 36,1 milliárd európai uniós alapból, és további 20 milliárd forint az Magyar Fejlesztési Bank alapjából tevődik össze. Az 56,1 milliárd forintból 11 milliárd forintot a 9 millió forintos tőkét igénylő inkubációs termékünkbe fektetünk.

A rendelkezésre álló 36,1 milliárd forint költségvetésű európai uniós alapokból kizárólag Magyarország kevésbé fejlett régióiban megvalósuló projektekbe tudunk befektetni. Ebből a forrásból nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén, köztük Budapesten és Pest megyében megvalósuló startupok. Ez azért fontos, mert ebből a forrásból tavaly 3,7 milliárd forintot fizettünk ki, és további 3 milliárd forintot az MFB által finanszírozott alapból.

Úgy tudjuk, jól zárták a tavalyi évet. Milyen volument várnak az idei forráskihelyezések esetében?

A tavalyi évről elmondható, hogy egyedül több befektetést valósítottunk meg, mint 2016-ban az összes kockázati tőketársaság együtt. Konkrétan tavaly az ezres számot meghaladó jelentkezés érkezett be hozzánk, és ebből 130 ötletet ítéltünk befektetésre alkalmasnak, de 2018 első negyedévében már 189 startupot vizsgáltunk meg, és ebből 38 alkalommal született pozitív befektetői döntés. Március végéig a kihelyezés értéke elérte az 1,66 milliárd forintot. Tavaly december végéig 100 pályázó jutott elsőkörös forráshoz, ez 6,7 milliárd forint értékű invesztíciót jelentett.

Tekintve, hogy a tavalyi tervünk 4,8 milliárd forint volt, amit jelentősen túlteljesítettünk, idénre is hasonlóan jó számokat várunk. Az elsőkörös finanszírozást kapott projektek reményeink szerint második körben is jelentkezni fognak, amely a kihelyezések felhajtó ereje lehet.

Hogyan áll ma piac, vannak-e potenciális versenytársak?

Komoly versenytársak abban az inkubációs befektetési kategóriában, amely az egyik célterületünk, nincsenek, de ha konkrétan arra a 76 milliárd forintos forrásra gondol, amelynek beadási határideje tavaly december vége volt, akkor azt kell, hogy mondjam, örülünk annak, hogy vannak elérhető friss források Magyarországon. Egyrészt nem gondoljuk, hogy a mai magyar kockázati tőke piacot nekünk kellene uralnunk, másrészt a most megnyíló lehetőségek egy olyan befektetési láncot fognak jelenteni, amelyben mindenkinek meg van a helye. A mi helyünk ebben a 9-500 millió forint között van, a most felálló források egymilliárd forintig tudnak tőkét kihelyezni.

Milyen a viszony a többi kockázati-tőke társaságokkal, a befektető partnerekkel?

Nagyon szeretjük az olyan projekteket, ahol egy komoly befektetési múlttal rendelkező alapkezelő, vagy magánszemély is részt vesz a finanszírozásban, hiszen ez önmagában növeli a projekt hitelességét. Azonban a mi feladatunk a startupok megsegítése, nem pedig a startup befektetőké, így a tárgyalások folyamán arra törekszünk, hogy a többi befektetőhöz képest fair legyen a részesedésünk a hozamból és a kockázatokból.

Az inkubációs termékek esetében abban az életszakaszban, amikor még csak egy ötletfázisban van a projekt akkor elvárjuk, hogy legyen egy mentor is a projekt mellett, ugyanis sok esetben olyan csapatról van szó, akik az első vállalkozásukat alapítják meg. Sok esetben olyan fiatal startupperekkel dolgozunk együtt, akik még gimnáziumba, egyetemre járnak, nekik komoly segítséget jelent a mentori támogatás.

Nagyon fontos, hogy legyen, aki a kezdeti nehézségeken átsegíti az ötletgazdákat, olyan személy kell, akinek van tapasztalata vállalatépítésben is. Az általunk előszűrt és javasolt mentorok a honlapunkon megtalálhatóak, így azokat a pályázók megkereshetik. Amennyiben már van egy másik hasonlóan jó tapasztalattal rendelkező mentorjelöltje a csapatnak, akkor az is felkerülhet a mi mentori listánkra, tehát nem alapfeltétel, hogy csak azok közül lehet választani, akik már benne vannak a mi listánkban.

Névjegy Kisgergely Kornél 2006-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Karán. 2013-ban elvégezte a CFA programot. Karrierjét a MOL kockázatkezelési területén kezdte, majd 4 éven keresztül dolgozott a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Elemzések és később a Monetáris Stratégia szakterületeken. Számos tudományos publikáció szerzője. 2011-ben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz csatlakozott, 2013 márciusától a pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár volt, ez alatt az Európai Tanács Gazdaságpolitikai Bizottságának magyar tagja és az ÁKK igazgatóságának elnöke tisztségét is betöltötte. Az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős ügyvezető igazgatója 2013 és 2016 között, 2016. szeptember 1-től a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója.

Korábban azt mondta, hogy Budapest lehet a régió startup fővárosa. Tartja még ezt az állítását?

Igen most is vallom, hogy Budapestnek és Magyarországnak európai szinten is kiemelkedő szerepe van a startupok, az innováció felkarolása, a kockázati-tőke kihelyezés terén, ezt igazolta vissza a nagy sikerrel megrendezett tavalyi V4 Startup and Innovation Tour eseménysorozatunk is. A V4 Startup and Innovation Tour budapesti záróeseményén több mint 600 befektető, startup, nagyvállalati partner volt jelen. Ezek a számok is azt mutatják, hogy Budapest kiemelkedő szerephez jutott a visegrádi országok között az innováció területén is.

Mit ajánlana a startuppereknek, hogyan kezdjék el az ötletüket valós projektté alakítani, milyen minimális feltételeknek kell teljesülniük, hogy a startupokat a Hiventures támogassa?

Nem elég az, hogy van egy ötlet. Én azt vallom, hogy kell egy hiteles csapat is az ötlet mellé, amely menedzseli a folyamatokat. A csapatban koherencia, támogatás, szinergia kell, hogy legyen. Tudni kell szétosztani a feladatokat, van, aki a pénzügyhöz ért, valaki más a megvalósításban jó, és van, aki összefogja a teljes stábot. Én azt javaslom, hogy mindig építsünk fel egy csapatot, és ha megvannak a leosztott szerepek, akkor együtt könnyebb üzleti tervet, stratégiát és a megvalósításhoz szükséges feladatokat elvégezni.

Az életszakasz függvényében hozzánk már be lehet jelentkezni ötletfázisban lévő projekttel is, tekintve, hogy ez egy nagyon fontos része a küldetésünknek. A finanszírozás alapfeltétele, hogy legyen egy jól kidolgozott ötlet, jól kitalált üzleti modell és egy olyan csapat, akik alapvető kompetenciákkal bírnak ahhoz, hogy a projektet megvalósítsák, az üzleti modellt életképessé tegyék, kiteljesítsék. Ha az említett feltételek adottak, akkor érdemes hozzánk fordulni. Mi minden életképes, befektetésre alkalmas ötletet örömmel veszünk, és ígérem, támogatni is fogunk. Nem csak forrást, hanem menedzsment segítséget is adunk a projektgazdák boldogulásához, az álmaik megvalósításához!