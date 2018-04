Kiszámolták, mennyibe kerül egy rossz vezető a cégnek

2016 óta most már tömeges jelenséggé vált a fluktuáció Magyarországon. Egy friss kutatásban kiszámolták, mennyibe is kerül a fluktuáció a cégek számára ma Magyarországon. Ezek ráadásul sokszor teljesen váratlanul érik a cégvezetőket. De mi van akkor, ha tudjuk a fluktuáció egyik fő okát, és tudunk tenni az ellen, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk, mint cégvezető?

Egy betöltetlen pozícióra átlagosan 51 nap alatt találnak jelentkezőt, ami 630 ezer forintba kerül átlagosan ma Magyarországon. Persze ez az összeg szórást mutat az iparágak között, illetve függ a pontos kompetenciáktól is, amelyek a megüresedett álláspozícióhoz kötődnek, így egy középvezetőnél vagy egy mérnök esetében akár 3 millió forintot is meghaladhat - erről a CX Ray felmérése alapján számol be a Napi.hu.

Az emberi erőforrások adatainak elemzésével foglalkozó cég szerint

egy dolgozó távozása átlagosan az éves munkabére 21 százalékával ér fel, de speciális munkakörökben, mint például a senior executive vagy speciális szaktudást igénylő munka, elérheti a 213 százalékot is.

Amikor ezzel szembesítik a vállalatvezetőket, azok megdöbbennek - nyilatkozta Hári Péter, a CX Ray vezérigazgatója a felmérés kapcsán.

Átlagosan 6 hónapnyi időbe kerül, mire egy dolgozó betanul a cégnél és teljes értékű munkatárs lesz, így csak ezt követően lehet kijelenteni, hogy megérte befektetni az új kollégába.

A CX Ray azt is kutatta, hogy a munkavállalók hány százaléka tervezi otthagyni a jelenlegi munkáltatóját. 22,5 százalék biztosra mondta ezt. (A felmérés 2017-ben készült,és 116 céget érintett 13 iparágban.) Ehhez képest a HR vezetők évi 5-10 százalékos fluktuációt tartanak elfogadhatónak, e feletti mértékű fluktuáció már veszélyezteti a termelést.

A felmérés rámutatott, hogy a legfontosabb fluktuáció elleni védelem az, ha a munkatárs elkötelezett a munkafeladataival kapcsolatban. Ha kevésbé elkötelezett, akkor a fluktuáció ellen egy jó főnök segítséget nyújthat azzal, hogy odafigyel rá, segíti. Ez kompenzálja a munkatárs távozási szándékát még akkor is, ha kevésbé elkötelezett a munkafeladatával kapcsolatban.

A fenti kettőn kívül a fluktuáció oka még a kedvezőtlen munkakörnyezet, a kevés fizetés és a munka-magánélet egészségtelen egyensúlya.

