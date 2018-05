A magyar szülők tartják leginkább fontosnak a pénzügyi nevelést

Odafigyelünk gyermekeinkre akkor is, ha a pénzügyekről van szó. Európában a magyarok tartják a legfontosabbnak a következő generáció pénzügyi tudatosságra való nevelését, amelyre otthon is nagy hangsúlyt fektetünk. Az Intrum kutatásából ezzel együtt az is kiderült, hogy a szülők törődése néha erősebb, mint amit a pénztárcájuk megengedhetne.

Az Intrum, Európa vezető követeléskezelő vállalatcsoportja évente elkészíti Európai Fogyasztói Fizetési Jelentését. A 2017 végén készített reprezentatív kutatásban 24 országból 24 401 európai – köztük 1006 magyar – állampolgár vett részt.

A kutatásból kiderült, hogy európai összehasonlításban az osztrákok mellett a magyarok tartják a legfontosabbnak a gyermekek otthoni pénzügyi szempontú nevelését.

A gyermeket nevelők 92 százaléka állítja, tudatos pénzhasználatra próbálják tanítani a fiatalokat otthon is.

Törődünk a gyermekekkel, de néha már túllépünk a pénztárcánk engedte határokon: a magyar családok 28 százalékával fordult már elő, hogy pénzt kért kölcsön azért, hogy megvegyen valamit gyerekének.

Az adatokból az is kiderült, hogy az édesanyai szív megengedőbb: a női válaszadók körében 9 százalékponttal magasabb e mutató, mint a férfiaknál. Ugyanakkor a nőket kevésbé befolyásolja a társadalmi nyomás, ha a gyermekeknek való vásárlásról van szó: a férfiak közel 40 százalékánál előfordult hogy külső hatásra vásárolt gyereknek olyat, amit nem engedhetett volna meg, míg a nőknél a 30 százalékot alig haladja meg e mutató.

Az adatokból az is látszik, a magyar válaszadók bizakodva tekintenek a jövőbe.

A hazai válaszadók 40 százaléka szerint már most jobb anyagi helyzetben van, vagy abban lesz, mint szülei voltak. Különösen igaz ez a gyermeket nevelő családokra, körükben 6 százalékponttal magasabb e mutató, mint azok körében, ahol nincs gyermek. Ezzel együtt a következő generációk helyzetét is optimistán látják: a családos válaszadók több mint kétharmada szerint nem lesz rosszabb a gyermekének pénzügyi helyzete, mint amilyen most az övé.