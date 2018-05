Lányok egészségügyi kérdéseiben segít egy magyar lány startupja

Héjja Hajnalka Berlinben építi startupját, a Super Izzy AI-t, ami nemcsak egy egyszerű csevegőrobot. Hajni víziója, hogy mesterséges intelligenciával és gépi tanulással megtámogatott virtuális egészségügyi asszisztenst hozzanak létre. Fő témájuk a tabuként kezelt női egészség, a menstruáció vagy a terhességgel kapcsolatos problémák például. Interjú az alapítóval, többek között arról, mit tud segíteni a technológia a nemek közti egyenlőtlenségeken - írja a Forbes.hu.

Héjja Hajnalka olyan tabu témákban kíván segítséget nyújtani a lányoknak, mint a női egészség, a menstruáció vagy a terhesség, illetve a teherbeesés és annak nehézségei. Ebben a témában ugyanis nagyon nehéz hiteles információt szerezni. Az alapító szerint a szülőkkel nehéz erről beszélgetni, az orvoshoz eljutni elég nehéz vagy drága, a Z generáció ráadásul nem szereti a Google-t sem, mert sok a rendezetlen információ, és ez inkább összezavarja az embereket, mint rendet teremt.

Az új generáció fontos platformja a chat.

A női egészséggel kapcsolatos tabuk és az ebből eredő problémák gyakorlatilag elkísértek az elmúlt 15 évben, valahogy mindig jelen voltak, vagy próbáltam kezdeni valamit ezzel a helyzettel

- mondja az alapító. 15-16 évesen tanácstalan volt és nem is ismerte a lehetőségeit. Ha ismerte volna, egyes helyzetekben másképp döntött volna.

Héjja Hajnalka elmesélte azt is, hogy hazánkban nem, de Németországban találkozott előítélettel azért, mert a cége vezetője nő. Egy nagyon sikeres német kockázatitőke-befektetővel tárgyalt, aki az ebédnél a szemébe mondta, hogy

kell férfi társalapító is, mert így nem tudja őt komolyan venni. Hajninak ez sokkoló élmény volt, aztán a cég persze bővült, de a vezetője ő maradt továbbra is. Annak ellenére, hogy neki egyébként nincs baja azzal, ha például a női egészségről férfiak beszélnek vagy fordítva, hiszen ma már ez átjárható. Olyannyira, hogy például Németországban a nőgyógyászatban elsősorban női orvosok dolgoznak, míg hazánkban ez inkább egy „férfias" szakma. Németországban egyébként sok női startupokra szakosodott rendezvény is van.

Az alapító most 1-2 millió eurósra becsüli a cége értékét, mely épp tőkebevonás előtt áll. Hajni szerint az, hogy ki milyen értékelésen von be tőkét, semmi fajta garanciát nem jelent a cég vagy a termék sikerére. A piacot és a felhasználókat nem érdekli, kinek hány százaléka van, és mennyiért vette meg az üzletrészt.

Hajninak nagy tervei vannak, akár angyalbefektetőként is szívesen tevékenykedne később, a saját egészségügyi alkalmazásával pedig 30 milliós felhasználószám mellett sem lenne teljesen elégedett.

