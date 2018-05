Megvan a tuti ötlet a csodálatos vállalkozáshoz, már csak pénz kéne hozzá. Az induláshoz mindenképpen szükséges némi forrás, ám emellett azt is finanszírozni kell, amíg a cég beindul, termőre fordul, profitot termel. A lehető legegyszerűbb megoldás, ha a családi páncélszekrényből elő lehet venni a szükséges néhány millió forintot, ám lássuk be, ez bizonyosan nem jön össze minden kezdő vállalkozónak.

Az induláskor nincs igazán mire hivatkozni, így hitelt felvenni nem lehet egyszerűen. Szóba jöhet azonban az a megoldás, hogy a cégalapítók mint magánszemélyek tesznek bele valamennyi pénzt a vállakozásba. El lehet adni a kocsit vagy a nyaralót, ha ennek van értelme – nem kell a mindennapokhoz az autó, a nyaralót úgysem használta ki a család, és jelentősebb összeget lehet kérni értük.

Ha ez valamiért nem jöhet össze, a cégalapítók dönthetnek úgy, hogy maguk vesznek fel hitelt – erre a szabadfelhasználású jelzálogkölcsön a legjobb megoldás. Itt azt kell megfontolni, hogy nem vállal-e túlzott kockázatot az ember, a család. Ha nem jön be a biznisz, nem jön majd a bevétel, így a törlesztés is extra terhet jelent. Nagyon kockázatos azzal számolni, hogy a hiteltörlesztőt majd a vállalkozás fogja finanszírozni.

Akkor jöhet szóba ez a megoldás, ha a vállalkozás olyan hétköznapi ötletből fakad, mint hogy az utcában nincs jó pékség, a család egyik tagja tehetséges virágkötő vagy jógaoktató. Hiszen egy ilyen vállalkozás nem az innovációra épül, nem túl szexi, nem ez lesz a következő Facebook, a leendő kereskedelmi partnerek nem jelentenek garanciát a biztos jövedelmezőségre, csak egy család megélhetése a feladat és a cél.

Ha valóban új ötlettel áll elő a leendő vállalkozó, ha olyan partneri kapcsolatot épít fel előre, ami rendkívül ígéretes, akár alternatív módon is juthat forráshoz a cég.

Ehhez nem kell startupnak lenni, tipikusan ilyen ötlet lehet valamilyen piaci rés megtalálása – ha egy pékség vállalja például a mindenmentes sütemények, készítmények legyártását nagy tételben, és erre le tud szerződni egy nagy kereskedelmi lánccal, az elég jó kiindulásnak.

Ilyen megoldás lehet a kereskedelmi faktoring – mutat rá a Bankmonitor. Ez olyan finanszírozási forma, ahol a hitelképesség szempontjából nem az új céget, hanem vevőit vizsgálják a bankok. Ha az új vállalkozásnak van igazolt teljesítése hosszú évek óta piacon lévő, fizetőképes vevőtől, akkor a kibocsátott számla bruttó értékének akár 80-90 százalékáig kaphat a cég banki finanszírozást. Azért elég ritka az az eset, amikor egy kezdő vállalkozás megfogja az isten lábát és azonnal egy nagyágyú partnert talál.

Ha nem jöhet szóba a hitel – vagy csak nem akar a cég induláskor eladósodni –, szóba jöhetnek a különböző tőkebevonások is. A legegyszerűbbek a közösségi finanszírozások – itt a vállalkozó erre specializálódott közösségi oldalakon állhat elő ötletével és várhatja a felajánlásokat. Ilyen oldal a Kickstarter, ahol különböző ötletek megvalósításához, a prototípus elkészítéséhez vagy a sorozatgyártás beindításához gyűjtenek pénzt a többnyire kezdő vállalkozók – és vagy összejön a szükséges pénz vagy nem.

A közösségi finanszírozás mellett profikat is be lehet vonni a cégbe, de ez már nincs ingyen – a közösségi finanszírozásnál jellemzően egy terméket kap a támogató a pénzért cserébe. Tulajdonosi részesedésért cserébe állami tőketársaságokat vagy üzleti angyalokat, inkubátorházakat is meggyőzhet a cég arról, hogy pénzt érdemel. Ez nagyon jól hangzik, de összességében elég sok áldozattal jár, hiszen a befektető egyszeri támogatásért cserébe jelentős részt szerez a cégben. Sőt akár az ügyvezetésben is helyet kell biztosítani számukra.