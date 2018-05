Online számlázás - ez fájni fog

Két hónapon belül indul az online számlázás, a programok fejlesztőinek azonban még sok nehézsége lehet a rendszerek beállításával – hívta fel a figyelmet a MAZARS. A NAV ugyan adott segítséget a fejlesztőknek, ennek értelmezése azonban adószakértő nélkül közel lehetetlen. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a programok jelentős része már most is szabálytalanul működik.

A kötelező adatok körét alapvetően az Áfa törvény határozza meg, ám ezek rendszerbe való integrálása okozhat fejtörést a fejlesztőknek. Az egyszerűbb átállás érdekében a NAV ugyan kiadott egy felhasználói kézikönyvet, ami a számlázóprogramok fejlesztőit segíti, ezt a dokumentumot azonban érdemes fenntartásokkal kezelni.

„Ennek oka, hogy a kézikönyvet a fejlesztők egyedül nem feltétlenül tudják értelmezni, ezért szükség lehet adózási szakember közreműködésére is. Ilyen nehézség például, hogy a kézikönyv ugyan kiemeli, hogy egyes mezők kötelező elemei lesznek az adatszolgáltatásnak, ám a konkrét esetek ennél jóval bonyolultabbak – mondta H. Nagy Dániel, adóigazgató.

A NAV kötelezőnek jelöli meg például a bruttó fizetendő összeget, ez azonban a számláknak nem kötelező tartalmi eleme. Hasonló példa, hogy a hatályos XSD séma leírása szerint a tételsor feltüntetése nem kötelező adat. Ez viszont csak akkor igaz, ha olyan módosító vagy javító számlát állítunk ki, amely a tételsort nem módosítja. Az ilyen ellentmondásokat és nehézségeket vélhetőleg csak szakember közreműködésével lehet majd feloldani, ezeket a problémás szempontokat azonban figyelembe kell venni az interfész specifikációk és a számlázóprogramok fejlesztésekor, hogy az átállás zökkenőmentes lehessen.