A generációváltás problémáját megoldaná, ha sok kis cég menne tőzsdére

A tőkepiac élénkülését, új bevezetések megjelenését és a generációváltás problémájának megoldását egyszerre várják a Budapesti Értéktőzsde Kijelölt Tanácsadói státuszát elnyerő Random Capital és Navigator Investments cégek vezérigazgatói, Virág Ferenc és Jutasi Zoltán.

Nemzetgazdasági szinten is komoly problémát okozhat a 90-es évek elején alapított magyar tulajdonú vállalkozások generációváltása: számtalan cég és családi vállalkozás szembesül a tulajdonos-vezető pótlásának problémájával. Egy innovatív megoldás most tőzsdére vinné ezeket a cégeket. A közelmúltban napvilágot látott, hogy a Random Capital és a Navigator Investments közösen pályázva nyerték el a Budapesti Értéktőzsde Zrt. "Kijelölt Tanácsadói" státuszát. Ezzel a két cég jogot szerzett arra, hogy a BÉT új, KKV fókuszú alternatív kereskedési platformjára, az Xtend-re vállalatokat "toborozzon" és lebonyolítsa azok piacra lépését, nyilvános értékpapír kibocsátását - írja a Portfólió.hu.

A BÉT Xtend piacában nagy lehetőségeket lát Virág Ferenc, különösen a várható komplex támogatási rendszer miatt, de nagy a befektetők igénye is, ráadásul a Kijelölt Tanácsadók közreműködésével a piac biztonsága is biztosított.

Jutasi Zoltán szerint mostanra sok, kilencvenes években alapított vállalkozásnál eljött a generációváltás ideje, viszont nemzetközi tapasztalatok szerint

az első generációs családi vállalkozások csupán 30 százaléka tudja átadni a vezetést a fiatalabb nemzedéknek. A többi egy részére jó megoldás jelentene a nyilvános tőkepiac.

Elsősorban az érettebb vállalkozásokat célozzák meg, melyek főleg a több évtizede működő, stabil jövedelmezőségű, főleg családi irányítás alatt lévő kkv-k. Ezek többsége most szembesül a generációváltás kihívásaival. Számukra az Xtend piac jelenthet megoldást.

Olyan megoldásban szeretnének közreműködni, ahol a leendő kkv-ügyfelek a tőzsdei bevezetés klasszikus előnyei mellett jövőképet, sőt a családi vagyon továbbvitelét is megkapják.

Egy alapító tulajdonos kiszállását általában nehezíti, ha hiányzik a szakmai háttér, netán kevés a szóba jöhető vevők tőkéje. Ezekben az esetekben a nyilvános tőkepiac megoldást jelenthet. Ha tőzsdére viszik a céget, néhány alapvető szervezeti, cégirányítási változást is alkalmazni kell. A tőzsdei jelenlét lehetővé teszi, hogy akár lépcsőzetesen, akár egy későbbi időpontban egy nagyobb tranzakcióban kiszálljon az eredeti tulajdonos a cégből. Emellett gondoskodnak az öröklési stratégia kidolgozásáról és megvalósításáról, sőt még arra is kínálnak megoldást, ha a kiszálló alapító továbbra is aktívan dolgozva hasznosítaná a tapasztalatait.

