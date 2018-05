A munkaerőhiány fellőtte a béreket is, főként a hiányszakmákban. De a bérek emelkedése csak egy következmény, hiszen eleve munkaerő-keresletről beszélünk. Ez a fogalom a diákmunkások között a korábbi években jórészt ismeretlen volt, sok diák nehezen talált munkát magának nyáron.

Mostanra megfordult a helyzet: a munkaerőhiány már olyan mértékű, hogy a cégek kapkodnak a diákmunkások után. A kiskereskedelmi áruházláncokban szezonális és egyéb hatások miatt gyakran változik a diákmunkások száma. Országos szinten a Tescónál például nagyjából 600 és 1500 közti diákfoglalkoztatottról beszélhetünk. A csúcsra júliusban ér el ez a létszám. A Tesco nemcsak árufeltöltőket keres, de irodai munkakörökben is kínál állást a diákmunkásoknak,

munkakörtől függően 600-1400 Ft közötti órabérért.

Az Auchannál hasonló arányban számoltak be a diákmunkásokról a Pénzcentrum.hu érdeklődésére. A körülbelül 250 diákfoglalkoztatott száma mintegy a duplájára nő a nyári időszakban. Az Auchan nemcsak nyáron, de szakmai gyakorlaton is fogad diákokat például pékségeiben, cukrászataiban, de nyáron irodai adminisztrációra, pénzügyi területre vagy árufeltöltőnek is lehet jelentkezni. Az Auchannál nincs külön diák órabér, a vállalatnál érvényben lévő bértábla szerinti bért kapják a diákok is. Mint a Pénzcentrum kiderítette, például az óbudai áruházba árufeltöltőt 234 ezer forintos bruttó bérrel keresnek, próbaidő leteltét követően.

A Sparnál munkakörtől függően

bruttó 900 és 1050 forint között mozog a diákok órabére. A cégnél április végéig 137 diák dolgozott, de a nyári szezonban további 70 fő diákmunkaerővel számol a cég, többnyire árufeltöltői pozícióba.

A Lidl is több száz diákot foglakoztat üzleteiben országszerte, de a lap érdeklődésére nem árult el konkrét számokat sem a diákmunkások számáról, sem a fizetésekről. A cégnél bolti és raktári dolgozó munkakörökben, illetve a központi adminisztratív munkakörökben is alkalmaznak diákokat.

Az Aldinál nagyon kevés diákot foglalkoztatnak, számuk mintegy 30-ra tehető országosan.

