Egyszerűsítené a társasági és hipa-bevallást az Adótanácsadók Egyesülete

Az Adótanácsadók Egyesülete szerint nem csökkent az évzáráshoz kapcsolódó adminisztrációs terhelés, Zara László, az egyesület elnöke szerint megoldás lehet, ha legalább a mikrovállalkozásoknál egyszerűsítik és egységesítik a hipa-bevallást, a társaságiadó-bevallást pedig a társasági adóról szóló törvényben előírt adatokra korlátozzák.

A szervezet szerint a társasági adó bevallása nem egyszerűen egy bevallás elkészítését jelenti, hanem egyben statisztikai adatszolgáltatást is.

A nagy adatmennyiség és megterhelő adminisztráció nem szolgálja az adóelkerülés megelőzését, ellenben sok hibalehetőséget rejt magában, és nagyon megnehezíti az érintettek helyzetét.

A vállalkozások 98 százalékát kitevő mikro- és kisvállalkozások egyszerűsített éves beszámolót vagy mikrogazdálkodói beszámolót és tao-bevallást készítenek. Az alkalmazottak nélküli, esetleg 1-2 alkalmazottat alacsony vagy minimálbéren foglalkoztatók jellemzően tao-bevallást készítenek. Ez a bevallás azonban olyan részletezésű adatközlésre kényszeríti őket, amelyeket a könyvelésükben nem is kell részletesen nyilvántartaniuk, és kigyűjtésük jelentős adminisztrációs terhet jelent számukra. Ráadásul, ezekhez a KSH a kötelező éves jelentésekből is hozzájut, amelyek elmulasztása vagy késése esetén bírsággal fenyegetnek.

Az iparűzési adó bevallása az adótanácsadók szerint még ennél is jelentősebb problémát okoz a vállalkozásoknak. A rendszer kaotikus és értelmezési nehézségekkel tűzdelt, még a felkészült szakemberek számára is óriási kihívást és a jóhiszemű adózóknak is bírságkockázatokat jelent. A nyomtatványok használata sem egyszerű.

Sokan panaszkodnak arra, hogy az önkormányzatok űrlapjai nehezen találhatók meg, nehezen értelmezhetőek, nem működnek bennük az automatikus számítási programok, olyankor küldenek hibaüzenetet, amikor egy adat bizonyosan jó, olyan adatokat kérnek, amelyek a cégre nem vonatkoznak, bizonyos esetekben hibásan is elfogadják az adatot, de semmiképpen nem jelzik a hibát.

A probléma akkor a legnagyobb, ha egy vállalat több településen is működik, és több településre is bead iparűzési bevallást. Mivel a települések különböző szabályokat, adókulcsokat, mentességeket és űrlapokat alkalmaznak, az a vállalkozás, amelyik több településre nyújt be bevallást, óriási feladat elé néz. Ennek orvoslására vezették be 2017. január 1-jétől, hogy az iparűzési adóalanyok elektronikusan, az állami adóhatóságon keresztül is benyújthatják iparűzési adóbevallásukat egy új bevallási nyomtatványon az általános nyomtatványkitöltő program használatával.

Az állami adóhatóság ebben az esetben automatikusan, vizsgálat nélkül továbbítja a bevallást az illetékes önkormányzati adóhatósághoz. Csakhogy a gyakorlatban ez a rendszer egyáltalán nem működik. Az önkormányzatok eltérő szabályai miatt a kedvezményeket, mentességeket nem tudja alkalmazni a központi rendszer. Mivel a bizonytalanság nagy, ez nagy kockázatot jelent az Adótanácsadók Egyesülete szerint.