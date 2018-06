Újraindul az építőipari cégek támogatási programja

Óriási az érdeklődés az ágazatban az építőipari cégeknek elérhető kormányzati építőipari beruházási és fejlesztési pályázat iránt, amelyen az idén nyolcmilliárd forintot irányoztak elő. Noha az utóbbi időszakban nem történtek újabb elbírálások, a szakszövetség előzetes felmérései szerint a feltételeknek megfelelő kkv-k legalább 10-15 százaléka szeretne támogatáshoz jutni a hazai forrású programban.

A nagy érdeklődés ellenére az utóbbi hetekben nem történtek újabb kiértékelések és szerződéskötések az építőipari támogatási programban – értesült a Magyaridők.hu az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségétől (ÉVOSZ). A kormányátalakítással a pályázati rendszer ugyanis átkerült a korábbi nemzetgazdasági tárcától az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz, ezért ideiglenesen fel is függesztették a programot. Mint a lap megtudta, a felek a napokban tisztázzák a folytatást, és

hamarosan újra lehetőség nyílik majd a pályázásra.

A pályázat rendkívül nagy hiányt pótol az ágazatban. Beruházási vonalon ugyanis az építőipar sem most, sem korábban nem részesülhetett az uniós forrásokból, ez az év elején meghirdetett program is hazai forrásokat használ – nyilatkozta Koji László, a szakszövetség elnöke a lapnak. Hozzátette, a vállalkozások az utóbbi években alig költöttek beruházásra, mert nem látták biztosnak a piacukat. Most azonban, amikor hosszabb távon is bőséggel vannak megrendelések, szükségük van fejlesztésekre és ezekhez állami támogatásra.

A következő években összesen húszmilliárd forint támogatást kaphatnak az építőipari vállalkozások technológiai megújulásra, gépeszközök fejlesztésére és beszerzésére, legalább ötvenmillió, de legfeljebb egymilliárd forint járhat pályázatonként.

Koji László szerint az érdeklődések, sőt a jelentkezések alapján az idei keretösszeget meghaladhatják az igények. A feltételeknek mintegy 4000 cég felel meg, de csak néhány százalékuk tudott még pályázni, noha a szövetség felmérései szerint 10-15 százalékuknál lenne erre igény.

