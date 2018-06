Már az államhoz is begyűrűzött a munkaerőhiány

Cáfolják a szakszervezeti konföderációk a kisebb érdekképviseletek azon állításait, hogy a költségvetési szférában fellépő munkaerőhiány miatt nem tudja betartani az állam a szolgáltatásokkal kapcsolatos törvényi kötelezettségeit.

A Liga Szakszervezetek és a Munkástanácsok elnöke szerint a munkaerőhiány az állami szektorokat is elérte ugyan, de a feladatkörök átalakításával, toborzással, további béremelésekkel ezt lehet orvosolni, és a kormány is beavatkozhat, ha súlyossá válik a probléma. A versenyszféra ráadásul mára vonzóbbá és biztonságosabbá vált, és a cégek is szakemberekért kiáltanak - írja a Magyaridők.hu.

Az állami szférában megjelent munkaerőhiány egyfelől ágazati, másfelől területi eloszlásban is érzékelhető, ám más-más eloszlásban.

Valótlan az az állítás, hogy a közszférában jelentkező szakemberhiány miatt az állam már nem tudja betartani a törvényi kötelezettségeket – közölte a lap megkeresésére a Liga Szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a közszféra minden területén jelen lévő két legnagyobb szakszervezeti konföderáció.

Azt, hogy olyan súlyos a munkaerőhiány a közszféra minden területén, hogy már képtelen az állam ellátni a törvényben foglalt kötelezettségeket, a területen működő két kisebb érdekképviselet, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) állította, mindezt elsősorban az alacsony bérekkel indokolva, hiányolva továbbá a folyamat megállításához szükséges fedezetet a 2019-es költségvetésben.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke szintén túlzónak nevezte a fenti állításokat. Hangsúlyozta: az államnak kötelessége a törvényben foglaltak szerint garantálni a szolgáltatások működését, így amennyiben a munkaerőhiány már az előírások betartását veszélyeztetné, az állam azonnal beavatkozna. Az elnök kiemelte, az állam működik, a közfeladatok ellátása jelenleg nincs veszélyben.

Palkovics emlékeztetett, az állami adminisztratív rendszerek fejlesztésével, egyéb lépésekkel sok helyen kisebb létszám is elegendő, ráadásul a juttatási és javadalmazási rendszereket az életpályák bevezetésével sok helyen jelentősen átdolgozták, amivel ezeknek a területeknek nőtt a megtartóerejük.

