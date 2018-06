Júliusig van lehetőség a bírságmentes számlabekötésre

Nincs sok idő, júliustól minden cégnek be kell kötnie a NAV-hoz a maga számlázóprogramját, hogy a 100 ezer forint feletti áfatartalmú számlákról automatikusan adatot kaphasson a hatóság. Ha nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek egy cég, számlánként 500 ezer forint bírságra számíthat. Fontos ezért minden vállalkozásnak végiggondolnia, mit is kell tennie, kell-e egyáltalán bármit is tennie – mutat rá az RSM bolgbejegyzésében.

Első körben érdemes végiggondolni, kiállít-e a cég olyan számlát, amelyik áfatartalma meghaladja a 100 ezer forintot – normál adókulccsal számolva ehhez 370 ezer forint feletti nettó ár kell. Ez nem túl nagy összeg. Természetesen ez nem vonatozik az alanyi vagy tárgyi adómentességet választó vállalkozásokra, hiszen ott nem történik áfamozgás.

Szintén nem kell adatot szolgáltatni a külföldi ügyletekről, mert ott nettó értékű számlát állít ki a társaság – fontos azonban, hogy ez nem zárja ki azokat az ügyleteket, ahol a számlát külföldön állítják ugyan ki, de azt magyarországi adóalany készíti el magyarországi adóalany számára, és az így tartalmaz áfát is. Speciális szabályozása folytán a fordított adózás alá tartozó ügyletek sem érintettek, azokról nem kell adatot szolgáltatni – azok szintén nettó értékű számlák, az áfát a vevő fizeti be a költségvetésbe.

Ha kiderült, hogy a cégnek valószínűleg kell adatot szolgáltatnia, két fontos feladat van: regisztrálni kell a NAV online-számla honlapján, és meg kell győződni arról, hogy a számlázóprogram ezzel összeköthető.

Nem várható el egy cégvezetőtől, hogy mindezt tudja, ha nem egyértelmű, a szoftverfejlesztőtől írásos nyilatkozatot kell kérni, illetve őt kell szintén írásban felkérni a szükséges beállítások elvégzésére. A rendszernek automatikusan kell működnie, vagyis amint elkészül az érintett számla, azonnal automatikusan mennie kell az adatszolgáltatásnak. A vállalkozás eldöntheti, hogy leválogatja a számlákat, és csak a 100 ezer forintnál magasabb áfatartalmúakat küldje el, vagy az összeset.

Ha nem támogatja a számlázó rendszer a NAV rendszerét, változtatni kell. Ha kevés a kiállítandó számla, és a cég nem alkalmaz vállalatirányítási rendszert – vagy nem jelent gondot, ha a vállalatirányítás és a számlázás nincs összekapcsolva – használhatja a NAV ingyenes számlázórendszerét. Ezzel automatikusan átmennek a szükséges adatok.

Ha a vállalkozás nem akar rákapcsolódni a NAV rendszerére, le is cserélheti a maga számlázóprogramját egy kompatibilisre, de megbízhat egy külső céget is, amelyik majd kibocsátja a számlákat és rendelkezik a szükséges paraméterekkel. Csak akkor érdemes ezt választani, ha darabra kevés olyan számla várható, amelyről adatot kell szolgáltatni. Arra is lehetőség van, hogy megmaradjon a régi számlázó program, de ahhoz egy külső modult beszerezve megoldható lesz az adattovábbítás. Ez a modul egy másik cég által fejlesztett program, amely lehet helyben futó vagy felhőbe integrált. Utóbbi előnye, hogy az időközi módosításokat automatikusan elvégzik rajtuk, nem kell csinálni semmit.