Országosan 168 helyi közösségépítő programba szállt be a Tesco

Lezárult a Tesco helyi civil szervezetek közösségi kezdeményezéseit támogató „Ön választ, mi segítünk" programja. Az áruházlánc a szervezetekre érkezett szavazatok arányában 400, 200, illetve 100 ezer forinttal díjazza a pályázókat. A győztes projektekről a Tesco vásárlói döntöttek, akik a vásárlások után kapott zsetonnal szavazhattak a számukra legszimpatikusabb kezdeményezésre. Az áruházlánc vásárlói országszerte összesen közel 3 millió zsetont dobtak be a résztvevő szervezetek neve mellé.

A Tesco már negyedik alkalommal meghirdetett „Ön választ, mi segítünk" programjában kisebb helyi szervezetek nyerhetnek egyenként 400, 200, illetve 100 000 forintos támogatást közösségépítő, környezetszépítő, illetve fejlesztő, felzárkóztató projektjeik megvalósításához. A program áruházi szavazási szakaszában az áruházlánc vásárlói ezúttal összesen 168 szervezet kezdeményezésére adhatták le voksukat. Az egy hónapos szavazási időszak alatt a vásárlók országszerte összesen

közel 3 millió zsetont dobtak be, melyeknek köszönhetően a Tesco összesen 40 millió forinttal támogatja a kezdeményezések megvalósulását.

A szervezetek idén is változatos témájú, kreatív pályázatokkal küzdöttek a vásárlók voksaiért, országszerte a legtöbb szavazatot a Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány gyűjtötte, összesen 199 650 darabot.

A Tesco támogatásának, valamint a vásárlók szavazatainak köszönhetően sok település kaphat például felújított közösségi-, illetve játszóteret, hátrányos helyzetű gyermekek számára szerveznek majd országszerte felzárkóztató és szórakoztató programokat, a fiatalok többek között megtanulhatják, hogy bánjanak felelősen az állatokkal, illetve számos egészség és sportprogram gondoskodik az érintett települések lakóinak testi-lelki jólétéről.

Az „Ön választ, mi segítünk" programra ezúttal is több száz civil szervezet pályázott, melyek közül az áruházlánc független szakmai partnere, a Magyar Adományozói Fórum által felkért szakértők választották ki a továbbjutókat, majd a vásárlók szavazták meg a nyerteseket. A Tesco vásárlói május 7. és június 4. között voksolhattak a számukra legszimpatikusabb szervezet programjára. Országosan a budapesti Aréna Plaza áruházban dobták be a legtöbb zsetont, de a Szeged Rókusi körút Extra áruház és a győri Herman Ottó utcai szupermarket vásárlói is aktívan támogatták a közösségépítő kezdeményezéseket.

A nyertes szervezetek listája a www.tesco.hu/kozosseg weboldalon található.