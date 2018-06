Evából katába váltáskor hogyan számoljuk az áfát és az iparűzési adót?

Evás, bevételi nyilvántartást vezető bt. 2018. július 1-jétől át szeretne térni a kisadózó vállalkozások tételes adójára (kata). Választhat-e 2018. 07. 01-jétől alanyi adómentességet? Ha igen, akkor az éves 8 millió forintos határ vonatkozik rá? Ha 2018. 07. 02-án számláz ki egy munkát, melyet még 2018. júniusban végzett el, akkor, ha júliusban folyik be az ebből származó bevétele, az már katás bevételnek számít? Az iparűzési adónál lehet választani a tételes adózást?

Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) alanya nem áfaalany, noha számos áfaszabály vonatkozik rá.

Éppen ezért, amikor kilép a vállalkozás az eva hatálya alól, akkor joga van alanyi áfamentességet is választani. Mivel azonban az áfaalanyisága év közben kezdődik, ezért a 8 millió forintos összeghatárt csakis arányosan veheti figyelembe, mégpedig praktikusan a napi arányosítás alkalmazásával- írja Szipszer Tamás adószakértő az Adózóna.hu-n.



Ha a vállalkozás csak az eva hatálya alól történő kikerülést követően számláz, akkor elvileg azt már nem lehetne az eva alapnál figyelembe venni. Ha viszont az áfabeli teljesítés június hóra esik, akkor – mivel ebben a hónapban még nem is volt áfaalany – komoly problémát okozna az áfa kezelése.

Szipszer Tamás véleménye szerint, ha a számla teljesítési időpontja június hónapra esik, az eva alapjába akkor is beleszámít ez a bevétel. Ha viszont az áfabeli teljesítés is július hónapra esik (mert például folyamatos teljesítésről van szó), akkor vitathatatlanul katás bevételnek minősül ezen bevétel, és erre már az adóalany választhatja az alanyi áfamentességet is.

Az iparűzési adózásban a megszűnéshez képest 30 napon belül be kell küldeni a bevallást.

