Hétezer hazai vállalkozásra vár még 235 milliárd forint támogatás

Jelenleg tizenhárom pályázat közül választhatnak a vállalkozások. Összesen 411 milliárd forint értékű keret van nyitva, ebből eddig 175 milliárd forintra adtak be kérelmet. A maradék, több mint 235 milliárd forint támogatás nincs még megpályázva és akár további 7 ezer új jelentkezőt fognak még pozitívan elbírálni – összegzi a Via Credit pályázati tanácsadó.

A kiírásokat két részre osztottuk: hétnél 100 százalékos a támogatás mértéke, hatnál pedig 50 százalék körüli.

100 százalékos támogatású pályázatok

Hét kiírás kínál összesen 70 milliárd kerettel 100 százalékos támogatást.

Azaz, ezeknél egyáltalán nem kell a pályázóknak a zsebükbe nyúlniuk, a projekt teljes költségét megtéríti a pályázati forrás.

„Ezek a pályázatok döntően a foglalkoztatás területén nyújtanak támogatást, kkv-nak és nagyvállatoknak egyaránt. A 70 milliárd forint összegű kiírásokból eddig 32 milliárd forint értékben nyújtottak be igényeket, így jelentős összegek állnak még rendelkezésre. Még további 3 ezer új jelentkezőt is ki tudnak szolgálni, nyáron is lehet jelentkezni." – mondta Papadimitropulosz Alex, a Via Credit pályázati tanácsadó ügyvezető igazgatója.

Gyakornoki program: Maximum 30 millió forint támogatás kérhető a gyakornokok foglalkoztatása és belső költségek megtérítése mellett. A pályázat a foglalkoztatás növelését segíti. Akár még további 2 ezer új pályázatot is be lehet nyújtani mielőtt a keret kimerülne.

Tranzitfoglalkoztatási pályázat: 100 százalékos támogatást lehet igényelni a munkaerőhiány enyhítése céljából, a kkv-k konzorciumi tagként indulhatnak.

Iparjog pályázat: Iparjogvédelmi oltalmak megszerzésére lehet támogatást igényelni 100 százalékos támogatás mellett. A nyitva álló keret lehetővé teszi, hogy több mint 200 új pályázatot befogadjanak.

Nagyvállalatok képzési pályázata: A 18 milliárdos keretnek még csak a harmadára adtak be kérelmet a nagyvállalatok, így a képzési lehetőség nyitva áll akár 100 százalékos támogatási intenzitás mellett a jelentkezők előtt.

Innovációs voucher: Ötmillió forintot kaphatnak a kkv-k innovatív ötletek kidolgozásához, közel 300 kiadó hely maradt még. Mérsékelt az érdeklődés a pályázat iránt, ami leginkább az alacsony támogatási összeggel is magyarázható.

Munkahelyi bölcsődék létrehozása pályázat: Kezdetleges még az érdeklődés, pedig 100 százalékos támogatást lehet igényelni, kb. 300 új pályázat befogadására van még keret a munkahelyi bölcsődék létre hozásához.

Vállalati képző központok rendszerének kialakítása és működtetése: Nagyvállalatok számára elérhető felhívás, amely vállalaton belüli képzési központ létre hozását támogatja. Miután elég szűk az a nagyvállalati réteg, aki ezt igénybe tudja venni, ennek megfelelően 40 projekt támogatható várhatóan a 9 milliárd forint keretből.

50 százalékos támogatású pályázatok

A 13 kiírásból 6 olyan található, ahol a támogatás mértéke kb. 50 százalék körüli, azaz a projekt összegének felét a támogatásból lehet finanszírozni, másik részét önerőből (vagy beépített támogatott hitelből). Ezek a pályázatok széles körben (innováció, élelmiszeripar, energetika, informatika) nyújtanak támogatási lehetőséget. A kiírások első sorban a kkv-k részére, de a nagyvállalati kör számára is elérhetők. A 342 milliárd forint összegű kiírásokból eddig 143 milliárd forint értékben nyújtottak be igényeket, így kb. 200 milliárd forint áll még rendelkezésre. A pályázatok még további 4 ezer új jelentkezőt is ki tudnak szolgálni, nyáron is lehet jelentkezni.

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében: Az innováció területén lehet akár 500 millió forint támogatást kérni a kkv és nagyvállalati körnek egyaránt. A kiírás még nincs teljesen lejegyezve, a 130 milliárdos keret 72 százalékára van érdeklődés. A nyerteseket szakmai alapon választják ki, így a most bent lévő közel 600 pályázaton felül legalább 200 új kérelem beadására van még lehetőség.

Vállalkozások megújuló energia-használatával megvalósuló épületenergetikai támogatása a Közép-Magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel: A központi régióban elérhető kiírás, amiben energetikai fejlesztésre lehet támogatást kapni. Az önerő csökkentése érdekében automatikusan hitel is jár a támogatáshoz. A forráskimerülés még nincs a felénél, várhatóan még 150 szabad hely van.

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel: Az élelmiszeripar területén működő közepes méretű vállalkozások kaphatnak beruházási támogatást. Elegendő mindösszesen 25 százalék önerővel rendelkezni, itt is automatikusan jár a támogatott kamatozású hitel. Az igen kedvező feltételek ellenére a 100 milliárdos keret alig harmada van lejegyezve, aki kérelmet ad be, az várhatóan nyerni fog. Ebben a kiírásban könnyedén tud megvalósulni akár 2-3 milliárd forint összköltségű projekt is.

Infokommunikációs vállalkozások nemzetközi piacokra való belépésnek támogatása: Első sorban informatikai vállalkozások kérhetnek marketing támogatást a külföldi piacokra való nyitáshoz. Szűk kört szólít meg a felhívás, már csak néhány tucat jelentkezőnek maradt hely, 40 millió forintos támogatást lehet kapni.

Vállalati komplex infokommunikációs szolgáltatások terjesztésének támogatása: Vállalatirányítási rendszerekre lehet kapni 24 millió forint támogatáts, a Via Credit számításai szerint akár további 4 ezer új jelentkezőre van hely. A keret impozáns 48 milliárd forint összegű, lehet jelentkezni.

Megújuló energia-használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása: 52,5 milliárd forint kerettel várja a jelentkezőket az energetikai felhívás, maximum 100 millió forint támogatást lehet igényelni az épületek energetikai rendbe tételére. Eddig még alig van jelentkező, így ez a kiírás is várja a jelentkezőket.

Cikkünk a Via Credit pályázati tanácsadó közleménye alapján készült.