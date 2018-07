Egyre bizakodóbb kép rajzolódik ki a hazai gazdaságról

Évek óta növekszik az egy alkalmazottra jutó árbevétel a hazai cégek körében, de a 2017-es év a korábbiakhoz képest is kiemelkedő volt.

A 2017-ben alapvetően jól alakultak a mutatók, a gazdaság növekedése meglátszik a beszámolókon is - tette közzé az Opten.

Az egyik leglátványosabban növekvő mutató az egy alkalmazottra vetített árbevétel, amely több mint 13 százalékos növekedést mutatott 2016-hoz képest. A létszámarányos árbevétel évek óta folyamatosan javul, de a 2017-es év kiugró értékeket hozott a korábbi évek pozitív trendjéhez képest is.

Az egy alkalmazottra vetített árbevétel természetesen átgyűrűzik a teljes cég eredményességébe, de az emelkedés ott már nem olyan látványos. Az inflációs hatások és a bérek alakulása erősen hatott a költség oldalra is, de összességében még így is szépen alakult a cégek árbevétel arányos eredménye.

A pozitív mutatók értékeléséhez hozzátartozik, hogy úgy sikerült a termelékenységi mutatókat növelni, hogy a folyamat nem járt az eladósodottság növekedésével, sőt a kötelezettség arány minimális csökkenése volt az általános trend.

Természetesen a mutatók nagy szórást mutatnak ágazat és cégméret függvényében, de az összesített kép bizakodásra ad okot. A javuló mutatók a legnagyobb cégek körében is megfigyelhetők, így abszolút értékben is pozitív tendencia rajzolódik ki. Van is hova fejlődni, hiszen Magyarország egy lakosra jutó GDP tekintetében még 2-3 szoros elmaradásban van nyugat-európai társaihoz képest.